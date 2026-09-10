Самарский производитель электрооборудования оптимизировал работу производства благодаря нацпроекту

Самарское предприятие «БЛИСС-ИНЖИНИРИНГ» завершает активную фазу участия в федеральном проекте «Производительность труда» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Компания присоединилась к проекту весной 2026 года и уже подвела первые итоги оптимизации производственных потоков.

ООО «БЛИСС-ИНЖИНИРИНГ» специализируется на выпуске промышленного электротехнического оборудования: комплектных трансформаторных подстанций, распределительных устройств и систем автоматического управления. Флагманское изделие завода — комплектное распределительное устройство напряжением 6–10 кВ (КРУ-70), обеспечивающее прием и распределение электроэнергии на промышленных предприятиях, объектах энергетики и в жилых кварталах.

Под кураторством экспертов Регионального центра компетенций (РЦК) рабочая группа завода прошла полный цикл обучения инструментам бережливого производства. Пилотным потоком для диагностики и оптимизации был выбран процесс изготовления КРУ-70. Эксперты и сотрудники предприятия выявили ключевые точки потерь на заготовительном участке и в цехе сборки: простои из-за ожидания комплектующих, избыточные переделки из-за корректировок конструкторской документации, а также отсутствие четкой приоритизации заказов при работе крупными партиями по 50 единиц.

По итогам комплексной оптимизации процесса изготовления КРУ предприятие улучшило ключевые производственные показатели: выросла выработка, сократилась длительность производственного процесса, снизился объем незавершенного производства.

Внедрение адресных бережливых решений, стандартизация операций и выстраивание прозрачной системы приоритетов позволили сделать сборочный цех эталонным участком. По завершении полугодовой совместной работы с РЦК предприятие переходит к этапу самостоятельного тиражирования бережливых технологий на другие производственные линии.

Губернатор Самарской области, председатель комиссии Госсовета РФ по промышленности Вячеслав Федорищев неоднократно подчеркивал, что повышение производительности труда — одна из ключевых задач развития реального сектора экономики. Внедрение бережливых технологий позволяет участникам проекта достичь конкретных результатов: увеличить выработку, сократить время протекания процессов и объем незавершенного производства (НЗП), что укрепляет их конкурентоспособность.

«Федеральный проект "Производительность труда" стал одним из мощнейших драйверов модернизации экономики Самарской губернии. На сегодняшний день нарастающим итогом в проект вовлечено уже более 230 предприятий региона, а передовым методикам бережливого производства обучено порядка 4000 сотрудников. Внедрение этих инструментов дает колоссальную практическую отдачу: в среднем на треть сокращается время протекания процессов и снижаются объемы незавершенного производства, а выработка на одного сотрудника вырастает на 30%. Суммарный экономический эффект для предприятий региона уже превысил 4,0 миллиарда рублей. Благодаря таким системным результатам Самарская область уверенно занимает 2-е место в России по реализации проекта "Производительность труда"», - подчеркивает врио министра промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков.

Фото: «БЛИСС-ИНЖИНИРИНГ»