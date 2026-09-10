САТОБ: лекция Юлии Кантор «Тайной сверкая и назвавши себя «Седьмая». Ленинградская симфония: факты и образы»

16 сентября в 17.00 в Колонном зале Самарского академического театра оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича перед показом балетов «Барышня и хулиган», «Ленинградская симфония» состоится одно из важнейших событий параллельной программы VII Международного фестиваля искусств «Шостакович. Над временем» – лекция «Тайной сверкая и назвавши себя «Седьмая». Ленинградская симфония: факты и образы» Юлии Зораховны Кантор – заместителя директора Санкт-Петербургской академической филармонии имени Д.Д. Шостаковича по просветительской деятельности и внешним коммуникациям, доктора исторических наук.

Весь мир знает это произведение не по номеру, а по названию, данному в честь города, которому оно посвящено, — «Ленинградская». В истории создания и бытования Седьмой симфонии Дмитрия Шостаковича документальная канва и художественная рефлексия подчас настолько сплетены, что грань между ними стирается. Очевидно одно — эмоциональное восприятие этого, самого известного произведения периода Великой Отечественной войны, стало не только ярчайшим творческим откликом на актуальные события, но и одной из основ российского культурного кода.

Что писал из Куйбышева матери, оставшейся в Ленинграде, Дмитрий Шостакович? Какие впечатления оставили Ольга Берггольц, побывавшая на московской премьере; Александр Фадеев, слушавший симфонию в Ленинграде; Анна Ахматова, приглашённая консерваторцами-земляками на генеральную репетицию симфонии в Ташкенте; Леонид Утёсов, присутствовавший на концерте в Новосибирске, куда был эвакуирован оркестр Ленинградской филармонии? Почему исполнение Седьмой в городе, которому она посвящена, стало «днём ленинградской победы», и в массовом сознании именно оно зачастую воспринимается как мировая премьера? Какой оркестр работал в блокадном Ленинграде всю войну, кто руководил им и когда начались репетиции Седьмой симфонии? Какими они были, музыканты и слушатели города, находящегося в смертельном кольце? Какие впечатления были у них от услышанного, каким был в те суровые годы зал старейшей филармонии страны? Как художники-современники отразили эту блокадную повседневность, где музыка оказалась сильнее смерти? В каких отечественных фильмах звучит Ленинградская симфония, какие военные реликвии хранит в XXI веке Петербургская филармония имени Шостаковича и как сохраняется связь времён — в музыке и в исторической памяти? Обо всём этом — в лекции-беседе Юлии Кантор, основанной на уникальных архивных документах и художественных материалах.

Санкт-Петербургская филармония и Шостакович Опера Балет – крупнейшие и единственные в мире музыкальные учреждения, носящие имя великого композитора, 120-летие со дня рождения которого отмечается в этом году. Надеемся, что приезд Юлии Кантор станет первым в череде ярких совместных творческих проектов и перерастет в многолетнюю дружбу наших «домов».

Также в этот вечер гости театра смогут приобрести книгу Юлии Кантор «Ленинградская симфония. Партитура памяти».

После лекции состоится автограф-сессия с автором. 12+

Фото: пресс-служба САТОБ