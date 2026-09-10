Самарская область представит делегацию специалистов на Конференции-форуме детских школ искусств ПФО

Я нашел ошибку
Главные новости:
В Миассе состоялись соревнования Спартакиады народов России по велоспорту в дисциплине «кросс-кантри».
Елизавета Тисленко из Самарской области стала серебряным призером Спартакиады народов России
Температура воздуха 11 сентября в Самаре ночью +8, +10°С, днем +18, +20°С.
11 сентября в регионе без осадков, до +21°С
36-летняя жительница Шенталинского района вместе со знакомым состояла в одном чате в мессенджере.
В Самарской области сельчанку оштрафовали за унижение знакомого в групповом чате
С 11 по 13 сентября в Новокуйбышевске пройдет хореографический конкурс-фестиваль «Ритм губернии» — событие, которое соберет на одной сцене юных танцоров, хореографические коллективы, педагогов и мастеров народного танца.
В Самарской области пройдет хореографический конкурс-фестиваль «Ритм губернии»
«Крылья Советов» и «Нижний Новгород» достигли соглашения о трансфере 20-летнего нападающего Владимира Игнатенко.
Нападающий "Крыльев Советов" Владимир Игнатенко переходит в «Нижний Новгород»
В Отрадном возбуждено уголовное дело в отношении 61-летнего местного жителя, подозреваемого в убийстве.
В Самарской области задержан мужчина, подозреваемый в убийстве знакомого
Председатель «Единой России», зампред Совбеза Дмитрий Медведев дал интервью «Ведомостям» за 10 дней до выборов в Госдуму.
Медведев: «Или великая держава, или никакая» — главное из интервью
«Крылья Советов» арендовали у московского «Локомотива» 22-летнего полузащитника Никиту Салтыкова до конца текущего сезона.
Полузащитник Никита Салтыков – снова в «Крыльях» до конца текущего сезона
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 85.46
-1.01
EUR 99.25
-1.25
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарский зоопарк приглашает всех 12 сентября в 13.00 на День журавля!
Спасатели провели в "Академии для одаренных детей (Наяновой)" открытый урок
Зоопарк приглашает на лекцию "Животный мир нашего города", приуроченную ко дню города Самара!
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Самарская область представит делегацию специалистов на Конференции-форуме детских школ искусств ПФО

302
С 10 по 12 сентября 2026 года в Йошкар-Оле состоится Конференция-форум детских школ искусств Приволжского федерального округа – масштабное событие, которое объединит руководителей, преподавателей и экспертов в сфере художественного образования из всех рег

С 10 по 12 сентября 2026 года в Йошкар-Оле состоится Конференция-форум детских школ искусств Приволжского федерального округа – масштабное событие, которое объединит руководителей, преподавателей и экспертов в сфере художественного образования из всех регионов ПФО.

В состав делегации от Самарской области вошли 11 специалистов - представители ведущих образовательных учреждений и методических центров. В работе форума примут участие директора детских музыкальных школ и школ искусств Самары, Тольятти, Сызрани, Отрадного.

Участники: Детская школа искусств №12 и Детская музыкальная школа имени Д.Б. Кабалевского города Самары; представители Тольятти: Детская художественная школа имени Марка Шагала, Детская школа искусств «Гармония», Детская художественная школа №1, Детская школа искусств имени А.И. Островского из г.о. Сызрань, а также Детская художественной школы г.о. Отрадный.

Российская система художественного образования – уникальный опыт мирового уровня. В нашей стране сложилась трехуровневая система, не имеющая аналогов в мире: детские школы искусств, училища и вузы. Сегодня в более чем 5,5 тысячи ДШИ по всей стране обучаются около 1,8 миллиона детей.

В Самарской области действует разветвленная сеть учреждений дополнительного образования в сфере культуры: 117 учреждений дополнительного образования детей в сфере искусств, из них 4 государственных и 113 муниципальных учреждений, в которых обучаются 40240 учеников – юные музыканты, художники и танцоры. Школы искусств региона активно участвуют в реализации национального проекта «Семья», обновляя материально-техническую базу и внедряя инновационные методики обучения.

Как подчеркивает Министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова, эта система «воспитывает не только выдающихся артистов и художников, но и гармонично развитых личностей».

Системное мышление, дисциплина, умение работать в команде и развитый эмоциональный интеллект – качества, привитые в стенах детских школ искусств, становятся прочной основой для успеха в любой профессии. Почти за 7 лет реализации национальных проектов более чем в 2 тысячи школ из 87 субъектов страны было поставлено современное оборудование и музыкальные инструменты.

Участников конференции-форума ждет насыщенная деловая программа, включающая пленарное заседание, тематические секции и стратегические сессии. В центре обсуждения – ключевые вопросы развития региональных систем ДШИ: поддержка одаренных детей, кадровое обеспечение отрасли, сохранение и развитие эффективных методик обучения в области искусств.

Помимо деловой части, для гостей форума подготовлена обширная культурная программа: выставки, экскурсии по достопримечательностям Йошкар-Олы, а также большой концерт всемарийских творческих коллективов на сцене Марийского государственного академического театра оперы и балета им. Э. Сапаева.

Участники также смогут посетить детские школы искусств и учреждения культуры Республики Марий Эл, чтобы познакомиться с лучшими региональными практиками.

Для делегации Самарской области участие в форуме – это возможность представить опыт региона в модернизации ДШИ, обменяться методиками обучения и обсудить новые подходы к развитию художественного образования. Опыт региона в этом направлении будет представлен на площадках форума.

Конференция-форум детских школ искусств Приволжского федерального округа станет важной площадкой для профессионального диалога, обмена опытом и определения стратегии развития художественного образования в регионах.

Как отметила Ольга Любимова, «особую роль в системе художественного образования играет преемственность на каждой ступени – от детской школы искусств до вуза – и передача знаний от мастера к ученику». Это мероприятие призвано укрепить эту преемственность и дать новый импульс развитию дополнительного образования в сфере искусств по всей стране.

Мероприятие организовано Департаментом региональной политики, образования и проектного управления Минкультуры России, Министерством культуры, печати и по делам национальностей Республики Марий Эл и Федеральным ресурсным информационно-аналитическим центром художественного образования. 

 

Фото:   минкульт СО

Теги: Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Миассе состоялись соревнования Спартакиады народов России по велоспорту в дисциплине «кросс-кантри».
10 сентября 2026, 20:55
Елизавета Тисленко из Самарской области стала серебряным призером Спартакиады народов России
В Миассе состоялись соревнования Спартакиады народов России по велоспорту в дисциплине «кросс-кантри». Спорт
31
Температура воздуха 11 сентября в Самаре ночью +8, +10°С, днем +18, +20°С.
10 сентября 2026, 20:27
11 сентября в регионе без осадков, до +21°С
Температура воздуха 11 сентября в Самаре ночью +8, +10°С, днем +18, +20°С. Экология
32
  • Что делать, если подросток попал под влияение преступников
В центре внимания
Более 4 тысяч рабочих мест появилось в России благодаря конкурсным проектам благоустройства с 2025 года
10 сентября 2026  13:37
Более 4 тысяч рабочих мест появилось в России благодаря конкурсным проектам благоустройства с 2025 года
351
Выставка-продажа «Сделано в Самаре» пройдет на набережной к 440-летию города
10 сентября 2026  13:21
Выставка-продажа «Сделано в Самаре» пройдет на набережной к 440-летию города
304
Программа праздничных мероприятий к 440-летнему юбилею Самары с 11 по 13 сентября
9 сентября 2026  09:31
Программа праздничных мероприятий к 440-летнему юбилею Самары с 11 по 13 сентября
808
С сентября и до конца года в Самаре действует совместная акция «Объединенной транспортной карты» и платежной системы «Мир»
8 сентября 2026  13:37
С сентября и до конца года в Самаре действует совместная акция «Объединенной транспортной карты» и платежной системы «Мир»
1467
7 сентября на оперативном совещании в облправительстве губернатор Вячеслав Федорищев поручил отработать аварийную ситуацию, произошедшую накануне в Красноармейском районе.
7 сентября 2026  17:33
Водопровод в Красноармейском районе планируют восстановить в течение суток
1137
Весь список