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Самарские школьники покорили «КВН. Первые»

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С 31 августа по 10 сентября Тула принимала XV Международный фестиваль детских команд КВН. Первые – событие, которое каждый год собирает юных квнциков со всей страны.

С 31 августа по 10 сентября Тула принимала XV Международный фестиваль детских команд КВН. Первые – событие, которое каждый год собирает юных квнциков со всей страны. Здесь рождаются не просто шутки, а дружба, амбиции и уверенность в себе.

Самарскую область представили четыре команды:

«Пятница 13», Школа № 13 г.о. Самара
«Нью пипл», Школа №68 г.о. Самара
«Арткласс» Детская театральная школа «АРТкласс» г.о. Самара
«Дети», школа №2, поселок Суходол.


Наши ребята в очередной раз доказали: регион умеет растить звёзд детского КВН. Делегация вернулась с целым букетом побед.

 «Нью Пипл» – Первое место! Золото международного фестиваля.

 «Пятница 13» – Вице-чемпионы Всероссийской Юниор-лиги КВН. официально в числе сильнейших детских команд России.

 «Нью Пипл» и «Пятница 13»  получили путёвки в телевизионный проект «КВН Дети».

«Арт-Класс» и «Дети» тоже в ТОПе – у них путёвки во Всероссийскую Юниор-лигу КВН. Новый этап, новые высоты.

Детский КВН Самарской области – признан «Лигой года 2026». Это оценка не одной команды, а всей системы – организации, подготовки, атмосферы, которую создают для детей в регионе.

«Когда ребёнок попадает в среду таких же увлечённых сверстников, получает качественный образовательный модуль, здоровую конкуренцию и море положительных эмоций – он растёт кратно быстрее. Результаты фестиваля – прямое доказательство: в Самарской области движение детского КВН идёт в правильном направлении. Очень гордимся ребятами. Помогаем и будем продолжать помогать», – подчеркнул руководитель движения «Самарский КВН Сергей Ларионов.

 

Фото: Дирекция международного фестиваля детских команд КВН.ПЕРВЫЕ

Теги: Самара

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