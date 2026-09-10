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7 из 10 жителей Самары обновят интерьер к осени

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7 из 10 жителей Самары обновят интерьер к осени

С приближением осени многим хочется больше домашнего уюта, и это подтвердили аналитики Авито. Большинство опрошенных планируют обновить интерьер к осени, и каждый второй займется этим, чтобы сделать дом уютнее. Потратить на это опрошенные в среднем собираются 16 000 рублей. При этом почти две трети готовы покупать товары для дома на ресейле.

Домашний уют — главная причина обновок

7 из 10 жителей Самары планируют этой осенью обновлять интерьер или покупать товары для дома. Из них 19% уже начали искать все необходимое — в основном это молодежь 18-24 лет (23%). Еще 27% планируют заняться этим в ближайшие несколько месяцев, а 28% ждут распродаж и выгодных предложений. 

Каждый второй житель Самары (58%) признался, что осенью хочется сделать дом уютнее, и это основная причина обновить что-то в интерьере. Еще 47% хотят со сменой сезона освежить обстановку, а 27% — избавиться от вещей, которые пришли в негодность. Молодежь 18-24 лет чаще других возрастных групп поддается влиянию соцсетей, диктующих обновлять домашний декор к осени (24%), и вдохновляется трендами интерьера (14%).

При этом ощущение домашнего уюта большинству опрошенных дает теплый текстиль — например, пледы и покрывала (55%). 40% отметили теплое освещение, 27% — живые растения. Также в этот список вошли ароматы для дома (22%), осенний декор (18%) и посуда (15%). При этом почти каждый второй (45%) подчеркнул, что домашний уют невозможен без чистоты, порядка и правильно организованного пространства.

 

Текстиль, декор и другие покупки

В грядущем сезоне жители Самары планируют купить шторы (45%), пледы (42%) и постельное белье (41%). Также в топ-5 вошли лампы, торшеры (34%) и посуда (32%). Молодежь 18-24 лет активнее других возрастных групп планирует покупать декор (28%), ковры (22%), свечи и подсвечники (20%), а также аромадиффузоры (19%). 

До сезонных распродаж опрошенные чаще всего откладывают покупку бытовой техники (25%). При этом некоторые также стараются покупать по скидкам домашний текстиль (20%), мебель (19%), декор (18%) и освещение (10%). При этом почти две трети (60%) также в целях экономии готовы купить что-то на ресейле. Из них 28% уже планируют купить определенные товары для дома именно «с рук».

Потратить на обновление интерьера к осени респонденты в среднем планируют 16 000 рублей. При этом 32% хотели бы уложиться в 5 000 рублей, 18% — в сумму от 5 000 до 10 000 рублей. Еще 22% готовы потратить от 10 000 до 20 000 рублей, 15% — от 20 000 до 50 000 рублей, а 7% — еще больше.
Теги: Опрос

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