Президентские гранты: самарские НКО могут подать заявки до 15 октября

До 15 октября 2026 года некоммерческие организации Самарской области могут подать заявки на участие в первом конкурсе Фонда президентских грантов 2027 года. Заявки готовятся и подаются на сайте фонда . Итоги конкурса будут подведены в январе 2027 года, а поддержанные проекты смогут стартовать с 1 февраля.

Самарская область традиционно является лидером среди субъектов Приволжского федерального округа и других российских регионов по числу победителей конкурсов. По итогам второго конкурса Фонда президентских грантов 2026 года победителями стали 57 проектов некоммерческих организаций региона с общим объёмом грантовой поддержки более 142 млн рублей. Президентские гранты получили социально значимые проекты по оказанию помощи бойцам, ветеранам СВО и их семьям, инклюзии, помощи пожилым, детскому туризму и спорту, экологической направленности.

Недавно заместитель генерального директора Фонда президентских грантов Иннокентий Дементьев провёл обучающий семинар для некоммерческих организаций региона. «В некоммерческом секторе работают люди с широкой душой, открытым сердцем и хорошими идеями. Учим их готовить эффективные инициативы, которые изменят жизнь к лучшему», - отметил эксперт.

В новом конкурсе могут участвовать некоммерческие организации, не имеющие органов публичной власти в составе учредителей и зарегистрированные не позднее 15 октября 2025 года (при запросе гранта до 1 млн рублей - не позднее 15 апреля 2026 года).

Вся информация по участию в конкурсе доступна на сайте фонда в соответствующем разделе . Ответы на основные вопросы можно найти в центре поддержки . Качественно подготовить заявку также поможет онлайн-курс фонда по социальному проектированию.

Фонд президентских грантов просит обратить особое внимание на сроки подачи заявок и не рекомендует откладывать эту работу на последние дни, поскольку это часто негативно сказывается на качестве проработки проекта и не оставляет времени на исправление технических ошибок, если они будут допущены.