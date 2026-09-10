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11 – 13 сентября в Самарской области пройдет Туристический слёт

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11 – 13 сентября в Самарской области пройдет Туристический слёт

11 – 13 сентября в Самарской области пройдет Туристический слёт для участников Краеведческого марафона «Первооткрыватели в сердце России».

Цель Турслета: развитие краеведческого туризма среди студенческой и учащейся молодёжи, просвещение о бережном отношении к природному наследию родного края, формирование положительного отношения               к здоровому и активному образу жизни через участие в мероприятиях туристического профиля.

Проект реализуется Самарской региональной молодёжной общественной организацией «Центр социальных проектов» при Грантовой поддержке Движения Первых.

Турслет объединит 100 участников – представителей команд   из Самары, Тольятти, Сызрани, Кинеля, Жигулевска, Чапаевска, а также муниципальных районов Приволжский, Большечерниговский и Кинель-Черкасский. Команды представляют учебные заведения и молодежные организации, а также семейные сборные.

В программе: Туриада с практическим обучением, тренинговые занятия и мастер-классы, соревновательные этапы по ориентированию, турполосе, первой помощи. Участники на практике отработают навыки работы с азимутом и топознаками, подготовкой лагеря, вязки туристических узлов.

Также состоится творческий вечер туристской песни.   На интеллектуальном конкурсном Турквизе участники проявят свои краеведческие знания, эрудицию и смекалку. А в финальный день отправятся в квест на поиски сокровищ.

Туристический слет является центральным событием большой программы Краеведческого марафона, которая также включает организованные туристские походы по области, профильное обучение                                                 у экспертов, экологические акции. Все маршруты проходят с профессиональным инструкторским сопровождением и включают элементы командного верёвочного курса, обучение ориентированию и краеведческое просвещение.            

Важное место в проекте занимает творческая составляющая. Свое творчество участники проявляют в Конкурсах «Туристская песня», «Фоторепортаж» и «Пешеходный квестмаршрут». В ноябре по итогам всего марафона будут определены девять команд победителей. Лидеры рейтинга получат комплексное туристическое снаряжение, и абсолютно все участники получат новые знания, практические навыки и яркие впечатления.

Подробности и материалы проекта представлены на странице: https://cspsamara.ru/krayevedcheskiy_marafon2026.

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