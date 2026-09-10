В Самарской области 10 сентября отменили утреннюю электричку из-за ремонта

Из-за ремонтных работ на перегоне Кряж — Липяги
КбшЖД внесла изменения в расписание движения пригородных поездов Самарской области, сообщили в пригородной пассажирской компании, пишет Самара-АиФ.
Ранним утром 10 сентября 2026 года будт непросто добраться от станции Безенчук до станции Мирная. Электричка № 6578, отправляющаяся из Безенчука в 04.37 и прибывающая на Мирную в 06.17, отменена.
В сентябре ожидаются и другие отмены в связи с ремонтом. Из-за работ на перегоне Новокуйбышевская — Жигули грядут следующие изменения расписания:
- 19, 26, 30 сентября 2026 года отменяется поезд № 6577 Мирная (отпр.20.31) — Безенчук (приб.22.14)
- 20, 27 сентября, 1 октября 2026 года отменяется поезд № 6578 Безенчук (отпр.04.37) — Мирная (приб.06.17).