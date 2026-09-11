Роскачество раскрыло главные признаки хорошего картофеля

При выборе картофеля стоит обращать внимание не только на внешний вид клубней, но и на их плотность, цвет и состояние кожуры. Специалисты Роскачества 11 сентября рассказали «Известиям», как отличить качественный картофель от испорченного и какие сорта лучше использовать для разных блюд.

Эксперты рекомендуют выбирать картофель среднего размера: в таких клубнях, как правило, содержится оптимальное количество полезных веществ. Клубни должны быть твердыми и упругими, без неприятного запаха, следов гнили и большого количества загрязнений.

При покупке лучше отдавать предпочтение ровному картофелю без темных и зеленых пятен, повреждений и наростов. Зеленые участки могут появляться из-за воздействия света, поэтому такие места необходимо срезать перед приготовлением. Если картофель начал прорастать, специалисты советуют удалить толстый слой кожуры перед употреблением.

Особое внимание стоит уделять упаковке: клубни внутри должны быть примерно одинакового размера. Наличие большого количества разных по размеру картофелин может говорить о неоднородности партии.

Цвет картофеля также может подсказать, для какого блюда он подойдет лучше всего. Розовые сорта чаще используют для жарки, желтоватые клубни хорошо подходят для супов и борщей, а белые рассыпчатые сорта лучше выбирать для приготовления пюре.

Чтобы картофель дольше сохранял свои свойства, его рекомендуют хранить в прохладном, темном и сухом месте при температуре около +4... +5 градусов. Для этого лучше использовать сетки или специальные овощные лотки, которые обеспечивают доступ воздуха.