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Обновление хирургического отделения №2 в Клиниках СамГМУ усилит помощь более 700 пациентам ежегодно

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Обновление хирургического отделения №2 в Клиниках СамГМУ усилит помощь более 700 пациентам ежегодно

В Клиниках Самарского государственного медицинского университета Минздрава России (СамГМУ) после капитального ремонта на 1-м этаже хирургического корпуса открыто хирургическое отделение №2 клиники пропедевтической хирургии. Обновление позволило создать более современные условия для пациентов и персонала, а также расширить возможности для оказания высокотехнологичной помощи и улучшения результатов лечения.

Ежегодно в отделении получают лечение около 700 пациентов. Здесь оказывается плановая специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь пациентам с гнойно-септическими поражениями скелета и мягких тканей. Выполняются все виды операций при данной патологии. В круглосуточном режиме специалисты отделения также оказывают экстренную помощь пациентам с остеомиелитом различной локализации. Ежегодно здесь выполняется более 600 оперативных вмешательств, в том числе около 70 высокотехнологичных операций при хирургических осложнениях синдрома диабетической стопы и хроническом остеомиелите конечностей. Отделение входит в состав Самарского центра ревизионного эндопротезирования суставов, созданного на базе Клиник СамГМУ.

Главный врач Клиник СамГМУ Николай Измалков подчеркнул значимость обновления: «Открытие отделения после капитального ремонта — важный шаг в развитии хирургической службы Клиник СамГМУ. Созданы современные условия для лечения сложной патологии и комфортная среда для пациентов и персонала. Эти обновления позволят расширить объемы высокотехнологичной помощи и улучшить результаты лечения пациентов с остеомиелитом, диабетической стопой и другими гнойно-септическими заболеваниями».

Все палаты, процедурная и перевязочная оснащены сплит-системами, подводкой кислорода, кнопками вызова персонала и системами дезинфекции воздуха. Предусмотрены три палаты повышенной комфортности. В отделении появилась собственная ординаторская с современными рабочими местами для врачей и оборудованием для бытовых нужд.

«Развитие Клиник СамГМУ — наш стратегический приоритет, и мы ставим перед собой задачу создавать условия, отвечающие самым высоким требованиям современной медицины и позволяющие решать клинические задачи любой сложности, — комментирует ректор СамГМУ член-корреспондент РАН Александр Колсанов. — Новая инфраструктура не только повысит качество и доступность высокотехнологичной медицинской помощи в наших Клиниках, но и усиливает научно-образовательный потенциал вуза. При этом, как федеральный центр мы оказываем помощь не только жителям Самарской области, но и пациентам из разных регионов России, а также зарубежных стран, развивая сферу медицинского туризма в нашем регионе».

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