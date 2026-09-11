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Движение на перекрестке Мичурина и Николая Панова перекрыли до 21 сентября

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Движение на перекрестке Мичурина и Николая Панова перекрыли до 21 сентября

Реконструкция теплотрассы на улице Николая Панова стала причиной введения временного ограничения движения транспорта. Движение перекрыли с 06:00 11 сентября до 23:59 21 сентября по улице Мичурина на пересечении с улицей Николая Панова. Также до 23:59 20 октября продлевается ограничение на участке улицы Николая Панова от улицы Скляренко до улицы Мичурина. Об этом сообщает городская администрация.

Отмечается, что маршруты общественного транспорта через указанные участки не проходят.

Перекладка около 1,5 км магистрального трубопровода в Октябрьском районе повысит надежность теплоснабжения более 300 объектов, в том числе свыше 200 многоквартирных домов и 30 социальных учреждений.

Ресурсоснабжающая компания приносит извинения за неудобства и просит автомобилистов заранее планировать поездки с учетом изменений, пишет Самарская газета. 

Теги: Городской транспорт

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