«Большой этнографический диктант - 2026»: успейте подготовиться и стать частью международной акции

Фото – ФАДН РФ.

Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН России) приглашает всех желающих принять участие в XI Международной просветительской акции «Большой этнографический диктант». Акция пройдёт с 3 по 12 ноября 2026 года. У каждого есть время, чтобы освежить знания и уверенно подойти к диктанту.

«Большой этнографический диктант» - это не просто проверка знаний, а возможность ближе познакомиться с многообразием культур, традиций, языков и истории народов России. Акция направлена на укрепление общероссийской гражданской идентичности, популяризацию традиционных российских духовнонравственных ценностей и противодействие искажению исторической правды.

До 30 сентября на официальном сайте акции мирэтно.рф проходит конкурс на лучший вопрос для Диктанта. Воспользуйтесь вкладкой «Предложить вопрос»: продумывая формулировки, вы естественным образом повторите важные этнографические факты, обратите внимание на детали традиций и истории разных народов. К тому же самый креативный вопрос войдёт в итоговую версию Диктанта, а его автор получит памятные призы с символикой акции.

Принять участие в Диктанте можно будет в любом удобном формате.

Очно: планируется открытие более двух тысяч офлайнплощадок, включая свыше 250 уникальных общедоступных площадок по всей стране, а также Русские дома за рубежом и загранучреждения МИД России. Такой формат позволяет не только написать диктант, но и пообщаться с единомышленниками, погрузиться в особую просветительскую атмосферу.

Для тех, кто предпочитает участвовать из дома или находится далеко от офлайнплощадки, доступен дистанционный формат на официальных ресурсах акции. Это делает Диктант понастоящему доступным для всех, независимо от места проживания.

В этом году участников ждёт особый блок вопросов в видеоформате: свои задания подготовят участники специальной военной операции и представители народов России. Эти вопросы посвящены Году единства народов России и станут важным акцентом акции, подчёркивающим ценность межнационального диалога и взаимного уважения.

Результаты XI Международной просветительской акции «Большой этнографический диктант» будут подведены 12 декабря 2026 года - в День Конституции Российской Федерации.

Подробности об акции, правилах участия, регистрации на площадки и доступе к онлайнформату - на официальных сайтах «Большого этнографического диктанта». Еще на сайте акции собраны справочные сведения, тематические подборки и рекомендации. Также систематизировать знания и узнать что-то новое помогут материалы и факты, размещенные на ресурсах регионального Дома дружбы народов: сайте , странице в ВК и группе в мессенджере МАКС .

«Большой этнографический диктант» пройдет при поддержке Института этнологии и антропологии им. Н.Н. МиклухоМаклая РАН, Министерства культуры Российской Федерации, Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству.