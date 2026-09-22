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Владимир Якушев: «Единая Россия» лидирует по списку во всех регионах страны
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Выборы в Самарской области

Владимир Якушев: «Единая Россия» лидирует по списку во всех регионах страны

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Владимир Якушев: «Единая Россия» лидирует по списку во всех регионах страны
Партия улучшила результаты 2021 года, подчеркнул секретарь Генсовета.
 

Владимир Якушев поблагодарил избирателей за голоса в поддержку «Единой России».

«От всей команды «Единой России» хочу поблагодарить наших избирателей, всех, кто пришли на выборы, всех, кто отдали свои голоса за нас, несмотря на провокации», — сказал он на пресс-конференции в ТАСС.

Секретарь Генсовета отдельно отметил, что избирательная кампания впервые проходила в период боевых действий, специальной военной операции, когда в тылу люди постоянно подвергались налётам БПЛА, информационным атакам, которыми противник всячески пытался расшатать единство страны.

«Но это сыграло совершенно другую роль: мы ещё больше сплотились вокруг Президента, вокруг флага. И беспрецедентная явка на выборах в Государственную Думу говорит о том, что наши граждане услышали призыв Главы государства обязательно прийти на избирательные участки и сделать свой выбор», — подчеркнул он.

«Единая Россия» является лидером голосования по федеральному списку во всех регионах без исключения. Высокие результаты «Единая Россия» показала в Хабаровском крае, Омской, Курганской, Ульяновской, Ивановской, Оренбургской областях, а также в двух столицах — Москве и Санкт-Петербурге, сообщил Владимир Якушев.

Практически все губернаторы подтвердили свои полномочия, а также избрались высшие должностные лица, исполнявшие полномочия.

«Это Тверская, Брянская, Белгородская области. Результат, который мы сегодня имеем, действительно достаточно высокий, была проделана достаточно большая работа. В том числе у нас есть регионы, где мы в очень конкурентной борьбе одержали победу. Это касается Иркутской области, Алтайского края, Архангельской и Новгородской областей. В Хакасии мы одержали победу в этом году, достаточно прилично опередив конкурентов», — разъяснил секретарь Генсовета «Единой России».

Что касается списка, то если в 2021 году партия взяла 56% мандатов, в 2026 году — уже 65%: 126 и 147 соответственно из 225 замещаемых.

«Здесь у нас достаточно серьёзное продвижение вперёд. Что касается одномандатных округов, мы взяли 92% в 2026 году против 88% в 2021 году (208 мандатов из 225 замещаемых против 198 соответственно — прим. ред.)», — рассказал Владимир Якушев.

По его словам, результат «Единой России» на выборах-2026 — итог работы всей партийной инфраструктуры: партия провела классическую избирательную кампанию с продуманными, осознанными решениями.

«И наша пятёрка, и итоговые форумы, когда мы отчитывались перед избирателями, и наша работа над новой Народной программой, когда мы собирали предложение со всех уголков страны, — всё было продумано и дало свой результат. Большую роль сыграла поддержка Президента. Владимир Владимирович Путин принимал участие в двух наших Съездах, где выдвигался в том числе список на данную избирательную кампанию, принималась новая Народная программа. Это, естественно, оценка работы партии и немаловажный сигнал для нашего избирателя», — сказал он.

Свой результат дала работа региональных отделений, большого института сторонников партии, «Молодой Гвардии Единой России», Центрального избирательного штаба, который работал в постоянном режиме практически с декабря 2025 года, добавил Владимир Якушев.

Он заверил, что «Единая Россия» продолжит консолидировано работать с другими партиями в парламенте при решении ключевых вопросов.

«Всё, что связано с безопасностью нашей страны, с принятием федерального бюджета, мы максимально будем наши позиции сближать, консолидировать и принимать решения, независимо от партийной принадлежности. В этот момент у нас должна быть одна партия. Она называется Россия», — акцентировал он.

Секретарь Генсовета сообщил также, что на Съезде в декабре «Единая Россия» примет Манифест — долгосрочную программу с ориентирами на годы вперёд, проведёт ротацию всех высших органов партии, внесёт пакет поправок в Устав.
Отметим, что «Единая Россия» на выборах в Госдуму забрала 4 из 5 одномандатных округов в Самарской области: в Самарском округе № 159 победу одержал Александр Фетисов (56,15%), в Красноглинском округе № 161 — Денис Портнягин (69,04%), Жигулевском округе № 162 — Андрей Трифонов (65,78%), в Промышленном округе № 163 — Александр Живайкин (41,57%).

Напомним, в Единый день голосования состоялось более 2200 избирательных кампаний разного уровня, на которых замещены 20700 депутатских мандатов и выборных должностей.

Основная кампания прошла по выборам в Госдуму. Также жители выбрали высших должностных лиц 11 регионов, депутатов законодательных органов 39 субъектов РФ, депутатов представительных органов муниципальных образований административных центров (столиц) 10 субъектов страны.

Теги: Единая Россия

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