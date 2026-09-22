Самарский центр нефрологии оказал помощь более 1600 пациентам за 9 месяцев работы

Самарский центр нефрологии, открывшийся в декабре 2025 года как совместный проект Клиник Самарского государственного медицинского университета (СамГМУ) и медицинской компании «Нефроклиника», подвёл первые итоги. За 9 месяцев работы первичная консультативно-диагностическая помощь по нефрологическому профилю была оказана более 1600 пациентам.

Центр создан для повышения качества и доступности медицинской помощи нефрологическим пациентам, а также для внедрения инноваций и научных исследований СамГМУ. На его базе врачи-нефрологи Клиник СамГМУ ведут приём прикреплённого населения в рамках системы обязательного медицинского страхования (ОМС), а также по направлениям из внешних лечебно-профилактических учреждений. Кроме того, здесь работает пункт забора биоматериала Клинико-диагностической лаборатории Клиник СамГМУ, где можно сдать широкий перечень анализов и получить качественный результат лабораторного исследования.

«Увеличение количества приёмов позволяет сделать специализированную нефрологическую помощь более доступной для пациентов региона и сократить время обращения к врачу», — отмечает главный врач Клиник СамГМУ Николай Измалков. Он пояснил, что потребность в консультации врача-нефролога возникает у пациентов с различными заболеваниями и состояниями, связанными с нарушением функции почек.

Первичный приём необходим как тем, кто впервые столкнулся с изменениями со стороны почек, так и пациентам с уже диагностированным хроническим заболеванием, нуждающимся в дальнейшем наблюдении. В ходе консультации врач оценивает состояние пациента, анализирует результаты проведённых исследований, определяет необходимость дополнительной диагностики и дальнейшую тактику лечения и наблюдения.

«В нашем центре есть все условия для качественной диагностики, комплексного лечения и динамического наблюдения пациентов на всех стадиях заболеваний», — подчеркивает врач-нефролог Лариса Рогозина.

Самарский центр нефрологии находится по адресу: ул. Ставропольская, 45. Записаться на приём к врачу можно по телефонам: +7 (846) 219-79-11 и +7 (846) 219-79-12.