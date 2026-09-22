В Самаре из-за мошенников пенсионерка 1965 года рождения лишилась более одного миллиона рублей

В Самаре зафиксирован факт дистанционного мошенничества – пенсионерка 1965 года рождения лишилась более одного миллиона рублей. Преступники использовали многоступенчатую схему с последовательной сменой ролей и кодовым словом для передачи денег.

Первый звонок поступил в дневное время суток на домашний телефон женщины. Неизвестные представились работниками компании, предложили льготный тариф связи. Женщина согласилась и продиктовала данные паспорта. Следующие звонившие представились инспектором по уголовным делам и «сотрудником банковского надзора». Они убедили женщину, что её данными воспользовались мошенники, и под предлогом «сохранения средств» вынудили снять деньги. В финале, очередной телефонный собеседник, назвавшийся следователем, организовал передачу наличных курьеру. Он сообщил, что прибыл инкассатор и необходимо выйти к нему во двор. Пенсионерка завернула деньги в черный целлофановый пакет и вышла на улицу, оставаясь на связи с неизвестным по телефону и выполняя все его инструкции. Курьер сообщил кодовое слово, после чего женщина отдала ему более 1 000 000 рублей. Мужчина передал ей оформленный «договор». Придя домой, пенсионерка осознала, что отдала денежные средства мошенникам, и обратилась в полицию.

Сотрудники самарской полиции обращают внимание: схема типична для телефонного мошенничества - смена ролей усиливает давление и создает иллюзию легитимности. Кодовое слово используют как психологический прием.