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В Самаре отменили конкурс по поиску перевозчиков на 4-й и 99-й маршруты автобуса

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В Самаре отменили конкурс по поиску перевозчиков на 4-й и 99-й маршруты автобуса

Власти Самары отказались от конкурса по поиску перевозчиков на 4-й и 99-й автобусные маршруты. Информация появилась на официальном сайте мэрии 22 сентября.

Такое решение чиновники приняли по поручению первого замглавы региональной столицы от 17 сентября, сказано в извещении. Подробности в документе не раскрываются.

По данным из открытых источников, 4-й маршрут проходит от Олимпийской до железнодорожного вокзала. Протяженность составляет 18,5 километра. 99-й — на 15,6 километра, идет по тому же пути. Оба ранее обслуживало ООО «Рейс», пишет Самара-МК.

Теги: Городской транспорт

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