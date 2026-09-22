Минпросвещения запустило направленный на традиционные ценности проект в детсадах

Минпросвещения России запустило в дошкольных учреждениях проект «Орлята-дошколята», направленный на формирование единого воспитательного пространства и приобщение детей к традиционным духовно-нравственным ценностям. Об этом 22 сентября сообщил директор Российского детско-юношеского центра Александр Кудряшов.

«Этой осенью воспитателям дошкольных образовательных организаций всех регионов России были направлены общие методические рекомендации по реализации проекта «Орлята-дошколята», который обеспечит создание единого, бесшовного воспитательного пространства от группы детского сада до выпускного класса школы и студенческой скамьи колледжа», — сказал он в беседе с «РИА Новости».

По словам Кудряшова, к проекту уже присоединилось более 18 тыс. детских садов по всей стране. Участниками инициативы стали свыше 550 тыс. воспитанников.

Уточняется, что в рамках проекта в текущем учебном году планируется провести 18 событийных мероприятий. Они будут направлены на объединение воспитателей, детей и других участников образовательного процесса.