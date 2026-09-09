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В Приволжском округе Росгвардии завершились испытания на право ношения геральдического знака ОМОН I степени

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В Приволжском округе Росгвардии завершились испытания на право ношения геральдического знака ОМОН I степени

В Самарской области на базе ОМОН «Орлан» и Центра подготовки личного состава Приволжского округа Росгвардии состоялись ежегодные квалификационные испытания на право ношения геральдического знака ОМОН I степени. Этот знак является символом высшей профессиональной квалификации сотрудников подразделений полиции специального назначения войск национальной гвардии.

В сложных испытаниях приняли участие 46 кандидатов из специальных подразделений Приволжского ордена Жукова округа войск национальной гвардии Российской Федерации. Все они уже имеют право ношения геральдического знака ОМОН II степени и предварительно прошли строгий региональный отбор.

В ходе испытаний кандидатам предстояло подтвердить знания в огневой, правовой, физической, высотной и тактико-специальной сферах, а также показать уровень подготовки по медицине и топографии. Обязательным условием также стало проведение медицинского обследования каждого бойца ОМОН.

В жёстком временном графике росгвардейцы показали результаты в силовых упражнениях, отработали прохождение задымлённого объекта в средствах защиты, успешно управляли грузовиком, вынесли условно пострадавшего на 50 метров и квалифицированно оказали ему доврачебную помощь. Каждое вводное задание требовало от претендентов исключительной собранности, психологической устойчивости и отточенного мастерства.

На финише соревнований бойцы выполнили контрольные стрельбы из разных видов вооружения и норматив по кантованию покрышки на 75 метров — одно из наиболее энергозатратных упражнений в перечне требований по физической подготовке.

Несмотря на высокий уровень конкуренции и серьезность экзаменационных требований, все этапы успешно прошли и удостоились права ношения золотого знака отличия 2 бойца ОМОН. На торжественном построении сотрудникам, успешно сдавшим экзамен, были вручены заслуженные знаки отличия, подтверждающие их высочайший профессионализм и готовность выполнять задачи в любых условиях.

Теги: Росгвардия

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