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«Бизнес и власть»: как локальная инициатива из Самары выросла в федеральный форум

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«Бизнес и власть»: как локальная инициатива из Самары выросла в федеральный форум
В пресс-центре «Самарской газеты» дали старт подготовке юбилейного форума «Бизнес и власть: региональные стратегии развития», который 2 октября соберёт в Торгово-промышленной палате РФ в Москве тех, кто определяет экономическую повестку регионов/
 

Модератором встречи выступила руководитель пресс-центра «Самарской газеты» Анжелика Потеряхина. Разговор получился не протокольным — живым, искренним, с вопросами, на которые не всегда есть простые ответы.

Первым взял слово генеральный директор Института Максим Кануев. Он сразу обозначил: выбор Самары для пресс-конференции — не формальность.

«Самарская область — родина первых проектов Института. Именно здесь в 2021 году стартовала "Школа муниципального депутата", здесь прошли первые модули "Школы GR". Сегодня мы возвращаемся, чтобы рассказать, как локальная инициатива выросла в федеральное событие», — сказал он.

За пять лет Институт прошёл путь, который измеряется не годами, а результатами: более 1000 выпускников образовательных проектов, сеть представительств в 10+ регионах, деловые миссии в Китай, Узбекистан и Беларусь.

Вице-президент Ассоциации специалистов по протоколу и этикету Анастасия Квашина, директор по развитию и взаимодействию с регионами АНО «Институт регионального и муниципального развития», добавила: на форуме будут представлены не только федеральные эксперты, но и делегации из Узбекистана, Беларуси и Китая.

«Мы будем представлять диалог между всеми нашими партнёрами. На секции региональных стратегий разберём лучшие практики, в том числе самарского бизнеса, который уже вышел на рынки Узбекистана, Беларуси и работает с Китаем», — подчеркнула она.

Бизнес-омбудсмен Самарской области, координатор проекта «Предпринимательство» партии «Единой России» Эдуарда Харченко назвал форум «возможностью слышать и услышать друг друга» и честно признался: пять лет назад всё начиналось «с некоторым недоверием».

«Форум даст возможность взаимодействовать с дружественными к России странами. На площадке будут найдены новые возможности, и это позволит Самаре и Самарской области улучшить показатели в национальном рейтинге. Сейчас мы на 18 месте, и мы проводим работу над ошибками», — отметил Харченко.

Он также подчеркнул роль Института в консолидации регионального сообщества: «Институт даёт возможность сплотить людей в регионе. Это не просто площадка для разговоров — это среда, где рождаются реальные дела».

Андрей Фомичев, вице-президент ТПП Самарской области, был не менее категоричен: за пять лет качество диалога между бизнесом и властью изменилось кардинально.

«Сегодня появляются площадки, где можно говорить открыто, появляются люди, которые умеют слушать, и механизмы, которые работают», — сказал он.

Алексей Ульянин, региональный руководитель ОПОРЫ России, подчеркнул: форум — это «не протокольное событие, а рабочая площадка, где независимая экспертиза находит прямой выход к лицам, принимающим решения».

Ринат Минтагиров, депутат Думы г.о. Кинель, говорил о преемственности: «Мы показываем, что Самарская область — не просто точка старта, а активный участник федеральной повестки. Я жду от форума конкретных договорённостей, чтобы после 2 октября мы могли сказать: вот эти проекты запущены, вот эти партнёрства созданы».

У каждого  слушателя  образовательных проектов «Института» есть своя история успеха. Как у Павла Скворцова — выпускника «Школы муниципального депутата» и «Школы дипломатии», а сегодня — руководителя ИИ-проекта «Ключник».

«Я пришёл как инженер, а вышел как управленец, который понимает, как упаковать технологию в продукт, понятный бизнесу и власти. Сегодня я руковожу ИИ-проектом "Ключник" — и навыки, полученные в Школе, помогают мне каждый день», — рассказал он.

У руководителей «Центра Добровольских. Психология и Право» — Алексея  и Надежды - своя история развития и успеха. Алексей, адвокат с двадцатилетним стажем, признался: «Причиной потери бизнеса была не ошибка в договоре, а состояние самого предпринимателя. Страх. Выгорание. Право защищает активы, но если предприниматель не готов управлять этими активами, никакие юридические механизмы не сработают».

Надежда добавила: «Развитие территорий — это не только инфраструктура и инвестиции, но и люди. Их психологическая устойчивость, способность к диалогу, готовность к переменам. Институт создал уникальную площадку, где бизнес, власть и эксперты говорят на одном языке. Мы рады быть частью этого сообщества».

Форум «Бизнес и власть: региональные стратегии развития» состоится 2 октября 2026 года в Торгово-промышленной палате Российской Федерации (Москва, ул. Ильинка, 6/1) при поддержке  проекта «Предпринимательство» партии «Единая Россия» в Самарской области. В программе — пленарная дискуссия, две тематические секции,  подписание партнёрских соглашений и запуск специального проекта «Ворота в Арктику».Регистрация участников и аккредитация СМИ открыты на сайте: https://promo.irmr.ru/forum  до 30 сентября. 
Самара сказала своё слово. Теперь слово — за Москвой. /

Теги: Единая Россия

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