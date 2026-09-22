«Бизнес и власть»: как локальная инициатива из Самары выросла в федеральный форум

Модератором встречи выступила руководитель пресс-центра «Самарской газеты» Анжелика Потеряхина. Разговор получился не протокольным — живым, искренним, с вопросами, на которые не всегда есть простые ответы.
Первым взял слово генеральный директор Института Максим Кануев. Он сразу обозначил: выбор Самары для пресс-конференции — не формальность.
«Самарская область — родина первых проектов Института. Именно здесь в 2021 году стартовала "Школа муниципального депутата", здесь прошли первые модули "Школы GR". Сегодня мы возвращаемся, чтобы рассказать, как локальная инициатива выросла в федеральное событие», — сказал он.
За пять лет Институт прошёл путь, который измеряется не годами, а результатами: более 1000 выпускников образовательных проектов, сеть представительств в 10+ регионах, деловые миссии в Китай, Узбекистан и Беларусь.
Вице-президент Ассоциации специалистов по протоколу и этикету Анастасия Квашина, директор по развитию и взаимодействию с регионами АНО «Институт регионального и муниципального развития», добавила: на форуме будут представлены не только федеральные эксперты, но и делегации из Узбекистана, Беларуси и Китая.
«Мы будем представлять диалог между всеми нашими партнёрами. На секции региональных стратегий разберём лучшие практики, в том числе самарского бизнеса, который уже вышел на рынки Узбекистана, Беларуси и работает с Китаем», — подчеркнула она.
Бизнес-омбудсмен Самарской области, координатор проекта «Предпринимательство» партии «Единой России» Эдуарда Харченко назвал форум «возможностью слышать и услышать друг друга» и честно признался: пять лет назад всё начиналось «с некоторым недоверием».
«Форум даст возможность взаимодействовать с дружественными к России странами. На площадке будут найдены новые возможности, и это позволит Самаре и Самарской области улучшить показатели в национальном рейтинге. Сейчас мы на 18 месте, и мы проводим работу над ошибками», — отметил Харченко.
Он также подчеркнул роль Института в консолидации регионального сообщества: «Институт даёт возможность сплотить людей в регионе. Это не просто площадка для разговоров — это среда, где рождаются реальные дела».
Андрей Фомичев, вице-президент ТПП Самарской области, был не менее категоричен: за пять лет качество диалога между бизнесом и властью изменилось кардинально.
«Сегодня появляются площадки, где можно говорить открыто, появляются люди, которые умеют слушать, и механизмы, которые работают», — сказал он.
Алексей Ульянин, региональный руководитель ОПОРЫ России, подчеркнул: форум — это «не протокольное событие, а рабочая площадка, где независимая экспертиза находит прямой выход к лицам, принимающим решения».
Ринат Минтагиров, депутат Думы г.о. Кинель, говорил о преемственности: «Мы показываем, что Самарская область — не просто точка старта, а активный участник федеральной повестки. Я жду от форума конкретных договорённостей, чтобы после 2 октября мы могли сказать: вот эти проекты запущены, вот эти партнёрства созданы».
У каждого слушателя образовательных проектов «Института» есть своя история успеха. Как у Павла Скворцова — выпускника «Школы муниципального депутата» и «Школы дипломатии», а сегодня — руководителя ИИ-проекта «Ключник».
«Я пришёл как инженер, а вышел как управленец, который понимает, как упаковать технологию в продукт, понятный бизнесу и власти. Сегодня я руковожу ИИ-проектом "Ключник" — и навыки, полученные в Школе, помогают мне каждый день», — рассказал он.
У руководителей «Центра Добровольских. Психология и Право» — Алексея и Надежды - своя история развития и успеха. Алексей, адвокат с двадцатилетним стажем, признался: «Причиной потери бизнеса была не ошибка в договоре, а состояние самого предпринимателя. Страх. Выгорание. Право защищает активы, но если предприниматель не готов управлять этими активами, никакие юридические механизмы не сработают».
Надежда добавила: «Развитие территорий — это не только инфраструктура и инвестиции, но и люди. Их психологическая устойчивость, способность к диалогу, готовность к переменам. Институт создал уникальную площадку, где бизнес, власть и эксперты говорят на одном языке. Мы рады быть частью этого сообщества».
Форум «Бизнес и власть: региональные стратегии развития» состоится 2 октября 2026 года в Торгово-промышленной палате Российской Федерации (Москва, ул. Ильинка, 6/1) при поддержке проекта «Предпринимательство» партии «Единая Россия» в Самарской области. В программе — пленарная дискуссия, две тематические секции, подписание партнёрских соглашений и запуск специального проекта «Ворота в Арктику».Регистрация участников и аккредитация СМИ открыты на сайте: https://promo.irmr.ru/forum до 30 сентября.
Самара сказала своё слово. Теперь слово — за Москвой. /