В Самарской области цены на вторичное жилье выросли на 9%

В августе 2026 года на вторичном рынке жилья в России зарегистрировали 139,2 тыс. договоров купли-продажи. Это на 3% меньше июльского показателя, который стал рекордным с начала года. При этом в годовом сравнении активность выросла на 21%. За январь–август россияне заключили на 21% больше сделок, чем за тот же период 2025 года, и на 10% больше, чем за первые восемь месяцев 2024-го, пишет Самара-МК.

По числу сделок, по данным «Авито Недвижимости», в августе первое место заняла Московская область — она опередила Москву на 23%. В пятерку лидеров также вошли Санкт-Петербург, Свердловская область и Краснодарский край. Во всех десяти регионах с наибольшим количеством продаж результат оказался выше, чем годом ранее. Особенно заметно выросло число сделок в Московской области — на 40%. В Новосибирской области прирост составил 31%, в Свердловской — 26%, в Татарстане — 25%, а в Краснодарском крае — 24%.

Ипотека при этом остается важной частью рынка. В августе количество сделок с привлечением кредита оказалось на 41% выше, чем год назад. На ипотечные покупки пришлось 30% всех ДКП. Это на один процентный пункт меньше июльского значения, но на четыре пункта больше показателя августа 2025 года.

Чаще всего ипотекой при покупке вторичного жилья пользовались в Татарстане — на такие сделки пришлось 38% от общего числа. В Московской области, Красноярском крае и Иркутской области показатель составил по 35%. В Пермском крае, Башкортостане и Свердловской области — по 34%. В Самарской области доля сделок с использованием кредитных средств достигла 28%.

Покупательский интерес к вторичному жилью также продолжил расти. В августе он оказался на 5% выше июльского и на 14% превысил показатель годичной давности. Причем спрос увеличился на квартиры всех основных форматов. Сильнее всего вырос интерес к студиям — на 20%, и к однокомнатным квартирам — на 19%. Для трехкомнатных квартир прирост составил 17%, для двухкомнатных — 16%, а для объектов с четырьмя и более комнатами — 15%.

В Самарской области интерес к вторичному жилью за год увеличился на 21%. За месяц он прибавил еще 5%.

Средняя стоимость квадратного метра в выставленных на продажу квартирах по итогам августа составила 153,5 тыс. рублей. За месяц цена практически не изменилась. За год она выросла на 2%.

При этом в некоторых крупных регионах изменения оказались гораздо заметнее. В Санкт-Петербурге средняя цена предложения за год увеличилась на 20%, в Московской области — на 12%, в Ленинградской — на 10%, а в Москве — на 6%. В Самарской области квадратный метр за год подорожал на 4%.

Сергей Ерёмкин, управляющий директор направления вторичной и загородной недвижимости Авито Недвижимости, отметил, что рост активности покупателей сопровождается умеренным повышением цен. По его словам, рынок постепенно приспосабливается к увеличившемуся спросу: люди чаще интересуются квартирами и выходят на сделки, но стоимость жилья при этом меняется без резких скачков. Он также обратил внимание на возросшую роль профессиональных участников рынка, поскольку при покупке вторичного жилья необходимо учитывать состояние квартиры, планировку и историю владения, а также проверять документы и организовывать оформление сделки.

Сильнее всего за год выросла стоимость квадратного метра в небольших квартирах. В студиях она увеличилась на 14% и достигла 222 тыс. рублей. В однокомнатных квартирах рост составил 11%, до 152 тыс. рублей за квадратный метр.

В двухкомнатных квартирах средняя цена выросла на 5%, до 135 тыс. рублей за кв. м. В трехкомнатных она прибавила 1% и достигла 137 тыс. рублей. А вот в квартирах с четырьмя и более комнатами показатель снизился на 11% за год.

Такая разница частично связана с распределением спроса: более двух третей обращений на платформе приходится на однокомнатные и двухкомнатные квартиры.

В Самарской области студии за год подорожали на 16% — до 149,6 тыс. рублей за квадратный метр. В однокомнатных квартирах показатель вырос на 12%, до 125 тыс. рублей, а в двухкомнатных — также на 12%, до 111,2 тыс. рублей за кв. м. Стоимость квадратного метра в трехкомнатных квартирах увеличилась на 8%, до 109,2 тыс. рублей.

Одновременно рынок столкнулся с сокращением предложения. За год количество выставленных на продажу объектов вторичного жилья уменьшилось на 19%. За последний месяц объем предложения практически не изменился.

Больше всего объявлений в августе было сосредоточено в Краснодарском крае, Московской области и Москве, Свердловской и Ростовской областях, Санкт-Петербурге и Новосибирской области. Среди 20 регионов с крупнейшим объемом предложения в 14 количество объявлений за месяц снизилось.

Наиболее заметное сокращение зафиксировали в Красноярском крае — на 5%. В Московской области снижение составило 4%, а в Воронежской, Новосибирской, Нижегородской и Самарской областях — по 3%.