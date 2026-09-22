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Уходит в отставку глава Кировского района Игорь Рудаков

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Уходит в отставку глава Кировского района Игорь Рудаков

Один из районов Самары останется без руководителя. Свой пост покинет глава администрации Кировского района Игорь Рудаков.

«Глава администрации Кировского района освобожден от должности с 23 сентября. Основание — пункт 2 части 1 статьи 278 Трудового кодекса РФ. Врио главы района назначен Ротерс Вячеслав Владимирович», — сообщили 63.RU в мэрии Самары.

Указанная статья Трудового кодекса регламентирует увольнение руководителя организации по решению собственника имущества или уполномоченного органа юридического лица без объяснения причин.

Уход Игоря Рудакова сами жители района восприняли с тоской. Вот несколько комментариев из районного чата в мессенджере MAX.

«Игорь Александрович, нам без вас будет плохо, пожалуйста, не оставляйте нас».

«Игорь Александрович, эту адскую работу в таком районе не каждый потянет».

Сам чиновник официальных комментариев пока не давал. 

Игорь Рудаков возглавлял городское управление ГИБДД, а после этого работал в самарском департаменте благоустройства и экологии. Кировский район Рудаков возглавил в 2015 году. В 2020-м, после завершения первого пятилетнего срока, чиновник вновь участвовал в конкурсе на должность главы района и был избран на новый срок.

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