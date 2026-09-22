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До главного ИТ-события года осталось две недели

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До главного ИТ-события года осталось две недели

Успейте зарегистрироваться на форум «Цифровые решения». Регистрация и участие — бесплатные! Мероприятие пройдет с 6 по 10 октября в Национальном центре «Россия».

О форуме

«Цифровые решения» пройдут в Москве уже второй раз. Это ключевое ИТ-событие года, объединяющее представителей государства, отрасли и бизнеса. В этом году гостей ждут более 120 сессий с участием свыше 700 экспертов в разных областях — от искусственного интеллекта до геймдева.

Главные темы

  • —  Искусственный интеллект и облачные сервисы
  • —  Цифровые платформы и сервисы
  • —  Цифровая инфраструктура
  • —  Кибербезопасность и ПО
  • —  Образовательные платформы и развлекательные сервисы

Выбирайте направление, которое интересно вам, регистрируйтесь и станьте частью крупнейшего мероприятия в индустрии.

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