До главного ИТ-события года осталось две недели

Успейте зарегистрироваться на форум «Цифровые решения». Регистрация и участие — бесплатные! Мероприятие пройдет с 6 по 10 октября в Национальном центре «Россия».

О форуме

«Цифровые решения» пройдут в Москве уже второй раз. Это ключевое ИТ-событие года, объединяющее представителей государства, отрасли и бизнеса. В этом году гостей ждут более 120 сессий с участием свыше 700 экспертов в разных областях — от искусственного интеллекта до геймдева.

Главные темы

— Искусственный интеллект и облачные сервисы

Искусственный интеллект и облачные сервисы — Цифровые платформы и сервисы

Цифровые платформы и сервисы — Цифровая инфраструктура

Цифровая инфраструктура — Кибербезопасность и ПО

Кибербезопасность и ПО — Образовательные платформы и развлекательные сервисы

Выбирайте направление, которое интересно вам, регистрируйтесь и станьте частью крупнейшего мероприятия в индустрии.