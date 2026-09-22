До главного ИТ-события года осталось две недели

Успейте зарегистрироваться на форум «Цифровые решения». Регистрация и участие — бесплатные! Мероприятие пройдет с 6 по 10 октября в Национальном центре «Россия».
О форуме
«Цифровые решения» пройдут в Москве уже второй раз. Это ключевое ИТ-событие года, объединяющее представителей государства, отрасли и бизнеса. В этом году гостей ждут более 120 сессий с участием свыше 700 экспертов в разных областях — от искусственного интеллекта до геймдева.
Главные темы
- — Искусственный интеллект и облачные сервисы
- — Цифровые платформы и сервисы
- — Цифровая инфраструктура
- — Кибербезопасность и ПО
- — Образовательные платформы и развлекательные сервисы
Выбирайте направление, которое интересно вам, регистрируйтесь и станьте частью крупнейшего мероприятия в индустрии.