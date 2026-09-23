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Эксперты предупреждают о массовом появлении лосей на дорогах Самарской области этой осенью

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Эксперты предупреждают о массовом появлении лосей на дорогах Самарской области этой осенью

Эксперты страховой компании «Согласие» предупредили водителей Самарской области о повышенном риске ДТП с лосями во второй половине сентября. В это время у животных начинается пик гона. В средней полосе России он продолжается до конца октября.

Встреча с лосем на дороге — одна из самых разрушительных. После столкновения легковые автомобили иногда получают настолько сильные повреждения, что их списывают в тотал.

Однако лоси представляют опасность и для грузовиков. Взрослая особь может весить 720 кг и вырастать до двух метров в холке. При столкновении с передней частью грузовика животное может нанести серьёзные повреждения. В 2026 году водитель КамАЗа не заметил лося на трассе М7 «Волга» во Владимирской области. И сбил животное. По этому случаю «Согласие» выплатило около 300 тыс рублей по каско.

Лось может не только выскочить на дорогу и попасть под машину, но и врезаться в автомобиль, не заметив его. Так, в этом году в Ленинградской области водитель HAVAL H3 в тёмное время суток встретил лося. Он не успел перебежать дорогу перед движущимся автомобилем и врезался в её бок рогами. «Согласие» выплатило владельцу машины 330 тыс рублей за повреждения автомобиля.

Помимо ремонта, за наезд на животное автомобилист получает штраф за вред природе. За лося это максимальные 80 000 рублей. Но если будет доказано, что водитель действовал умышленно, сумму умножат на коэффициент: на 3 — за самца, 5 — за самку. 

Сумма штрафа зависит от размера животного. Для сравнения:

● сбитая косуля обойдётся в 40 000 рублей;

● глухарь — в 6000 рублей;

● белка — в 500 рублей.

Если дорога проходит рядом с лесом, водителям стоит быть внимательнее. Особенно во время гона. В этот период лоси становятся менее осторожными и чаще выходят на проезжую часть.

Эксперты «Согласия» рекомендуют:

● Снижать скорость. Если на дороге установлен знак 1.27 «Дикие животные», стоит ехать не быстрее 90 км/ч. Рядом с лесом лучше снизить скорость до 70–80 км/ч.

● Использовать дальний свет. За пределами населённых пунктов он помогает заметить животное на обочине. Однако при появлении встречной машины нужно переключиться на ближний, чтобы не ослепить водителя.

● Следить за чистотой стёкол. Грязь, дождь и конденсат ухудшают обзор и могут помешать вовремя заметить животное.

Если животное уже вышло на дорогу, не стоит пытаться резко объехать его. Оно может неожиданно изменить направление движения. Лучше снизить скорость и постараться остановиться. По статистике «Согласия», в 2025 году водители чаще всего наезжали на собак — 32% случаев. Также в топ вошли косули — 12%, лоси — 7%, коровы — 6%, птицы — 5%. Однако опасность исходит не только от внезапной встречи на дороге. Иногда животные повреждают автомобили, оставленные без присмотра. Чаще всего это делают собаки или домашний скот, а не лоси.

Фото pxhere.com

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