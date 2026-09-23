Детей больше не будут вписывать в загранпаспорта родителей

Данные о детях перестанут вписывать в заграничные паспорта россиян с 1 января 2027 года для защиты прав граждан на свободу передвижения, следует из материалов МВД, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Согласно им, с 1 января 2027 года в загранпаспорта родителей перестанут вписывать данные о детях. Подчеркивается, что это изменение в законе связано с необходимостью защиты прав россиян на свободу передвижения в связи с наблюдаемой тенденцией к отказу во въезде в недружественные европейские страны несовершеннолетних граждан РФ, у которых нет своих загранпаспортов, но в документах их родителей есть отметка о них.

Подчеркивается, что при этом ранее выданные загранпаспорта с записью о детях сохранят юридическую силу до окончания их срока действия. В МВД посоветовали при планировании поездки заранее изучить возможность выезда ребенка по загранпаспорту родителя в иностранные государства, а также знакомиться с международными соглашениями, которые Россия заключила с зарубежными странами.

Также в загранпаспортах с января 2027 года будут отменены графы "Личный код" и "Учетная запись" из-за неактуальности в современном правовом пространстве, рассказали в МВД. Помимо этого, формат машиносчитываемого кода в загранпаспортах также будет изменен: в него добавят дополнительную латинскую букву PP – для загранпаспорта гражданина, PD – для дипломатов, а также PО – для служебного загранпаспорта вместо P, D и S соответственно.