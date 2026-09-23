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С начала года более 200 человек получили комплексную помощь в Cамарском центре Сердце воина

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С начала года более 200 человек получили комплексную помощь в Cамарском центре Сердце воина

С начала года более 200 человек, вернувшихся из зоны специальной военной операции, получили комплексную помощь в Cамарском центре психологической поддержки «Сердце воина». По поручению главы региона Вячеслава Федорищева в Самарской области продолжает работать сеть из 54 таких центров, где нашим защитникам помогают справляться с последствиями боевого стресса, налаживать мирную жизнь после возвращения, а семьям - пережить горе утраты.

Участник специальной военной операции Денис Авдеев, награждённый орденом Мужества, обратился в центр «Сердце воина» за психологической помощью. После тяжёлого ранения, полученного в апреле 2025 года, военнослужащему-контрактнику пришлось уволиться по состоянию здоровья. Несмотря на серьёзные испытания после ампутации части ноги, Денис не пал духом. Очень помогла семья - супруга Кристина и маленький сын, который родился, когда Денис защищал Родину в зоне СВО. Именно Кристина, психолог по образованию, посоветовала мужу обратиться в центр психологической поддержки «Сердце воина».

«Непонятно было какой протез будет, как я буду на нем ходить, как это воспримет моя семья, что вообще будет дальше. Семья восприняла это все отлично. В центр я прихожу каждую субботу с супругой на гимнастику. Я считаю, что это укрепляет семью, помогает вернуть свое внутреннее душевное состояние», - рассказал ветеран СВО.

Денис сам отмечает успехи – восстанавливается физически, адаптируется к мирной жизни, улучшается эмоциональное состояние. Герой совмещает работу на РЖД с заочным обучением на юридическом факультете в вузе.  

Как отмечает психолог АНО «Сердце воина» Любовь Ангелова, основные запросы бойцов связаны с адаптацией после возвращения из зоны боевых действий.

«У всех людей разная реакция на тяжёлые испытания, - отмечает психолог Ангелова. – Чаще необходима поддержка, чтобы справиться со стрессом. Всегда после участия в СВО у бойцов меняется взгляд на жизнь, и близкие часто оказываются не готовы к этим переменам. Поэтому на консультации лучше приходить всей семьёй».

О необходимости поддержки со стороны близких говорит и Сергей Сибилёв, генеральный директор центра психологической помощи участникам СВО «Сердце воина», ветеран СВО. Потому помимо консультаций, в «Сердце воина» предлагают разные направления совместной деятельности для супругов.

«Арт-терапия, музыкотерапия, групповые занятия по ораторскому искусству, походы - много направлений. Люди общаются и находятся среди своих, им это важно, потому что первое время, когда возвращаешься из зоны боевых действий, комфортнее общаться именно с теми людьми, которые тебя понимают», - рассказывает Сергей Сибилёв.

Помощь в центрах «Сердце воина» не ограничивается кабинетными приёмами. Организация активно развивает форматы выездной поддержки. При необходимости специалисты выезжают на дом к тем, кто по состоянию здоровья не может посетить учреждение лично.

Сейчас функционирует 54 кабинета «Сердце воина». Деятельность их ведется в тесном в партнёрстве с Ассоциацией ветеранов СВО Самарской области. Важной особенностью работы является   принцип «одного окна»: бойцы и члены их семей могут получить не только психологическую, но и юридическую помощь, содействие в трудоустройстве и социальную реабилитацию. Помощь оказывается бесплатно и конфиденциально всем участникам СВО и членам их семей.

Фото - «Волжская коммуна».

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