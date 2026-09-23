Житель Самарской области засудил авиакомпанию из-за сорванной пересадки

Пассажир из Жигулевска через суд добился компенсации от авиакомпании «ИрАэро» после того, как опоздал на стыковочный рейс и был вынужден добираться домой за собственный счет. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Самарской области.

Маршрут из якутского Мирного в Самару с пересадкой в Иркутске мужчине оформил работодатель по единому билету. Однако первый самолет задержался из-за позднего прибытия борта. В итоге в Иркутске жигулевец остался без стыковки. Лайнер до Самары улетел без него. Чтобы вернуться, пассажиру пришлось срочно покупать билет на рейс другого перевозчика из своего кармана.

В суде авиакомпания пыталась оспорить претензии, заявив, что возвращать деньги нужно не пассажиру, а его работодателю, оплатившему первоначальную поездку. Однако выяснилось, что затраты на вынужденную покупку нового билета мужчине никто на работе не возместил.

В процессе разбирательства перевозчик добровольно перечислил разницу в цене билетов и нормативный штраф по Воздушному кодексу. Мировой судья участка № 60 Жигулевска встал на сторону пассажира и дополнительно взыскал с авиакомпании 15 188 рублей убытков, 3 000 рублей за моральный вред, штраф по закону о защите прав потребителей и судебные расходы.

Решение суда пока не вступило в законную силу, пишет Самарская газета.