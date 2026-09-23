Круглый стол пройдет по вопросу несанкционированных мест скопления отходов на территории Национального парка «Самарская Лука»

24 сентября в 11:30 пройдет Круглый стол по вопросу несанкционированных мест скопления отходов на территории Национального парка «Самарская Лука». Это событие пройдет по инициативе сообщества по созданию пешей тропы «Путь реки».

На круглый стол приглашены представители Нацпарка, Минприроды Самарской области, главы районов и поселений на территории Нацпарка, представитель Росприроднадзора, а также 2 федеральных эксперта, которые специально приглашены для обсуждения ситуации в нашем Нацпарке: Алина Кольовска - биолог, экопросветитель, президент АНО Коалиция ПРО Отходы, г. Москва; Ольга Пегова - заместитель директора по развитию и экологическому просвещению Кавказского заповедника.

Задача круглого стола – наметить пути решения проблемы скопления отходов в неположенных местах, на особо охраняемой территории Самарской Луки.

Круглому столу предшествовала большая работа, которую провели участники проекта «Путь реки». В течение лета они исследовали нитку тропы, которая составляет более 300 км, фиксировали свалки, делали фото, описание и составили интерактивную карту, наглядно демонстрирующую масштаб проблемы. Именно это исследование станет опорой для дискуссии в рамках круглого стола, позволит воочию увидеть наиболее «слабые» места, обсудить причины их возникновения и выработать рекомендации по решению проблемы с отходами.

Приглашаем журналистов принять участие и осветить ход круглого стола.

Дата: 24 сентября, начало в 11:30

Место: Художественная галерея «Виктория», г. Самара, ул. Некрасовская 2, 3 этаж, библиотека

Мероприятие проходит при поддержке Президентского фонда природы.

Справка о проекте «Путь реки»

Волонтерское сообщество, которое создает одноименный пеший круговой маршрут на территории Национального парка «Самарская Лука». Длина тропы 330 км, она позволяет знакомиться с уникальной природой Нацпарка и при этом защищает заповедные зоны, направляя туристов по специально обозначенному маршруту.

Проект существует с 2022 года, за это время волонтеры промаркировали и оборудовали указателями 2/3 тропы, обустроили 4 опасных участка, создают лесную мебель для тропы. Создан сайт-путеводитель, в проекте приняли участие более 300 волонтеров. В 2026 году участники проекта занимаются обустройством 23 мест для ночлега с палатками по всей нитке тропы.