Хлебобулочные изделия могут подорожать из-за дефицита пальмового масла

В полях еще идет битва за урожай, а хлебопеки уже предупредили, что хлебобулочные изделия будет дорожать. Нет, с уборкой зерновых у нас все в полном порядке, ожидается около 135 миллионов тонн. Но хлеб наш насущный может подорожать. из-за дефицита... пальмового масла.

Производители хлебобулочных изделий просят Федеральную антимонопольную службу (ФАС) проверить рост закупочных цен на масложировую продукцию. За месяц маргарин и заменители молочного жира подорожали для них на 15–20%. Это связано с падением поставок в Россию пальмового масла на 22,2%. Подорожание маргарина давит на себестоимость продукции хлебопеков: сдобные булки в рознице за год поднялись в цене на 10,7%.

В августе стоимость отдельных позиций маргарина для производителей, согласно обращению Национального союза хлебопечения, выросла на 15–20% к июлю. В сентябре они ждут увеличения стоимости продукции уже на 30% к июлю, Часть производителей получила уведомления о новом повышении цен.

Снижение импортных поставок пальмового масла связывается с атаками украинских беспилотников по российской морской инфраструктуре. Так, 30 июля в порту Тамань был выведен из строя ключевой терминал по перевалке растительных масел. Именно через него в Россию шли основные поставки пальмового масла из Индонезии и Малайзии, из которого выпускается маргарин.

Это привело к дефициту сырья, сокращению запасов кондитерских жиров, маргаринов и заменителей молочных жиров. Сейчас поставки переориентируются на порт Санкт-Петербурга, что позволит пополнить запасы. Но в январе—июле 2026 года импорт в Россию пальмового масла, по некоторым данным, составил 491 тыс. тонн, потеряв год к году 22,2%

Ситуация с этим ингредиентом, используемым в производстве хлебобулочных изделий, осложняется тем обстоятельством, что мировые цены на «пальму» пошли в рост. По отношению к началу года, оно прибавило 12,5% и стоит в среднем 1,2 тысячи долларов за тонну.

Дополнительными факторами подорожания стали увеличение стоимости фрахта морских судов и ослабление рубля, что само по себе само повышает стоимость сырья.

Например, по данным Росстата хлеб из пшеничной муки в августе стоил в среднем 124,6 руб. за килограмм, прибавив год к году 10,1%,. Сдобные булки подорожали на 10,7% за год, до 403,9 руб. за килограмм.

Но наиболее уязвимой категорией эксперты называют продукцию из слоеного текста — круассаны, слойки и другую выпечку. Здесь себестоимость производства вскоре может вырасти на 5–8%, что отразится на розничных ценах.

При этом вопросов к отечественным хлеборобам нет. Ожидается, что они снова соберут высокий урожай зерновых и Россия останется главным в мире экспортером пшеницы. Тем не менее, по данным Росстата, хлеб продолжает дорожать. С начала года и ржаной, и белый в среднем на 6 %. Тогда как пшеничная мука за этот период прибавила всего 1,1 %.

Что же толкает цены вверх, если основной компонент, мука, по цене практически ничего не прибавила? По информации «МК», на состоявшемся заседании Общественного совета Минсельхоза участники достаточно резко выступали против поднятой темы с подорожанием пальмового масла. Дескать, государство там ни при чем, а все вопросы можно решить в своем узком профессиональном кругу.

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