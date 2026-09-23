Семья из Самары — в финале Всероссийской «Семейной зарницы»

Семья Шваловых-Мусиных представит Самарскую область в финале второго сезона Всероссийской игры «Семейная зарница». Соревнования пройдут с 23 по 30 сентября в Волгоградской области.

В составе команды «Молния» — папа Сергей, ветеран боевых действий, мама Ольга, член Попечительского совета Юнармии, и сыновья-юнармейцы Богдан и Владислав, чемпионы международной игры «Наследники Победы». Наставник команды — ветеран СВО Дмитрий Курташкин.

Финалистов ждёт маршрутная квест-игра — 10 контрольных точек с испытаниями от первой помощи до управления дроном, а также верёвочный городок, кулинарные и инженерные конкурсы.

Всего в финале — более 330 участников из 84 регионов.