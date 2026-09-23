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Козероги — главные фанаты зарубежного шопинга: они больше других заказывают из‑за границы

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Козероги — главные фанаты зарубежного шопинга: они больше других заказывают из‑за границы

СДЭК изучил, как знаки зодиака клиентов влияют на их заказы, и выяснил, что астрология и логистика внезапно пересекаются.
Овны, Рыбы и Водолеи — самые быстрые: они чаще всех забирают посылки в первые три дня. А Раки, Девы и Близнецы не спешат — их заказы дольше лежат в пунктах выдачи. Раки любят возвращать покупки: вместе с Тельцами, Львами и Девами они чаще оформляют возвраты. Меньше всего этим занимаются Стрельцы, Водолеи и Козероги.

Козероги — главные фанаты зарубежного шопинга: они больше других заказывают из‑за границы. Тельцы на втором месте, а Девы и Водолеи делят третье. Интересно, что Козероги ещё и ранние пташки: вместе с Водолеями и Рыбами они часто оформляют заказы до 9 утра. Поздние покупки — прерогатива Львов, Раков и Стрельцов.

Любители потяжелее — Близнецы. Они чаще других отправляют посылки более 50 кг. Тельцы — в среднем диапазоне (1–10 кг), а Рыбы — 10–50 кг. Самые лёгкие отправления (до 1 кг) достаются Скорпионам.

И небольшая городская справка: в городах до 250 тыс. жителей чаще получают посылки Рыбы; в городах с населением 250 тыс.–1 млн — лидируют Овны; а в миллионниках на первое место выходят Тельцы.

Теги: Опрос

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