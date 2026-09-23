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Курьеров на электровелосипедах предлагают обязать получать права

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Курьеров на электровелосипедах предлагают обязать получать права

Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) предлагает обязать владельцев курьерского электротранспорта получать номера и иметь водительское удостоверение категории А или М. Это и еще ряд предложений содержатся в письме главы СПЧ Валерия Фадеева на имя министра транспорта РФ Андрея Никитина, пишет РГ.

"Движение таких транспортных средств по пешеходным зонам, тротуарам и велопешеходным дорожкам должно быть полностью запрещено, а для управления ими необходимо иметь государственные регистрационные знаки и водительское удостоверение категории А или М", - сообщается в Telegram-канале СПЧ.

При этом уточняется, что эти правила и ограничения должны быть актуальны для транспортных средств с электромотором и сиденьем. Их следует квалифицировать как мопеды или мотоциклы. К какому типу при этом отнести мощные самокаты с мотором, но без сиденья, в сообщении не говорится. Что касается номеров, то авторы предложения уверены, что с их помощью можно будет контролировать соблюдение ПДД посредством дорожных камер.

"Большинство курьерских электровелосипедов уже в заводской комплектации имеют электромоторы мощностью от 0,3 до 0,7 кВт и максимальную скорость 40-60 км/ч", - говорится в сообщении. В СПЧ также отмечают, что такую технику часто переделывают кустарно, увеличивая мощность. При этом термин "велосипед" должен остаться только для транспортных средств, приводимых в движение мускульной силой.

Член общественного совета Федерального дорожного агентства Минтранса РФ, автоэксперт Игорь Моржаретто рассказал "РГ", что любые предложения заслуживают внимания, если изменения способны спасти человеческие жизни, однако внимание следует обратить на финансовую сторону вопроса. "Чрезмерно закручивать гайки, конечно, не стоит. Сколько нужно денег, чтобы построить систему обучения миллионов людей, которые пользуются электротранспортом? И сколько денег должны заплатить люди, чтобы получить документ?" - сообщил Моржаретто.

По словам эксперта, в мире такой практики не существует. При этом проблема решается введением курса безопасности дорожного движения в школах. Это должны быть регулярные занятия, а не разовые лекции. Они должны содержать в том числе правила управления электротранспортом.

Ранее предложения о полном запрете на электровелосипеды и электросамокаты на тротуарах и пешеходных зонах уже звучали. Причем распространить ограничения планировалось не только на курьерские средства индивидуальной мобильности (СИМ), но и частные. Озвучивалась и инициатива об обязательной регистрации частных СИМ с выдачей номера и внесением в специальный реестр.

"Я предполагаю, что оценочно сейчас на руках у людей примерно полмиллиона электросамокатов и 300 тысяч в кикшеринговых компаниях. Сколько нужно вложить денег, чтобы создать для них систему регистрации?" - задается вопросом Моржаретто. Он также предположил, что через некоторое время все подобные транспортные средства, которые ввозятся и продаются в стране, будут оснащаться специальными модулями (IoT-модули уже сейчас устанавливаются на большинстве прокатных СИМ), ограничивающими скорость в зависимости от зоны.

Эксперт также уверен, что не стоит принимать поспешных решений по запретам для движения по тротуарам и пешеходным зонам, так как на дорогах самокатчики будут подвергаться большому риску. "СИМы оказались зажаты между тротуаром, который сделан для пешеходов, и проезжей частью, которая создана для машин. Идеальное решение - это если бы везде были бы велодорожки, по которым бы ездили и велосипедисты, и самокатчики. Но это область фантастики, так как даже Москва с ее бюджетом далеко не везде проложила велодорожки", - заключил Моржаретто.

Теги: Городской транспорт

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