1 октября в Самаре состоится торжественное открытие мозаичного панно «Цветы в саду наличников» — новый арт-объект, созданный волонтерами проекта «Том Сойер Фест» при поддержке грантового конкурса «Дом культуры» компании «Логика молока» и администрации города.

Идею воплотили художницы Ольга Введенская и Татьяна Покасова.

Организационную поддержку на протяжении всей работы обеспечивал координатор проекта «Том Сойер Фест» Антон Черепок.

В программе — поздравления и награждение самых активных волонтеров, участвовавших в создании панно.

Открытие состоится 1 октября в 17:00 в Саду наличников (ул. Чапаевская, 170). Вход свободный.