«Арт Россия»: художественное сообщество из Самары представит проект «Остаточное явление»

Художественное сообщество ЕС (EsArtSociety) из Самары примет участие в ярмарке современного академического искусства «Арт Россия» с проектом «Остаточное явление». Ярмарка пройдет с 24 по 27 сентября 2026 года в московском Гостином Дворе. Организатор ярмарки Корпорация «Синергия» соберет на площадке авторов и галереи из разных регионов страны, в том числе одного участника из Самары.

Сообщество ЕС помогает региональным художникам выходить к широкой аудитории. На ярмарке оно представит произведения Татьяны Павловой, Анастасии Ивченко и Юлии Назарис. Их работы объединяет интерес к тому, что остается от привычного мира, когда время меняет назначение вещей и пространств.

Татьяна Павлова обращается к образу воды. Ее работы предлагают сосредоточиться на свете и его изменениях, превратить наблюдение в опыт созерцания. Анастасия Ивченко исследует тишину и одиночество через минималистичные архитектурные образы. В ее произведениях пустота становится важной частью композиции.

Юлия Назарис представит инсталляцию, которую описывает как «археологию настоящего». Художница рассматривает, как форма сохраняет значение даже после распада. Вместе произведения трех авторов позволяют проследить разные отношения человека со временем — через природную среду, архитектуру и предметный мир.

«Арт Россия» объединит независимых художников, галереи и культурные институции. В экспозиции будут представлены живопись, графика, скульптура и декоративно-прикладное искусство. Современные авторы обращаются к актуальным темам, сохраняя мастерство и традиции профессиональной художественной школы. Программу дополнят лекции и дискуссии об искусстве, а для детей пройдут творческие мастер-классы.

Ярмарка пройдет в Гостином Дворе по адресу: Москва, ул. Ильинка, 4. Для широкой публики ярмарка будет открыта 25–27 сентября с 11:00 до 21:00.

Картина Татьяна Павлова