Еще одна площадка для выполнения испытаний ГТО построена в Чапаевске

На территории средней школы №22 в Чапаевске на улице Крымской появилось новое спортивное сооружение. Площадка с тренажерами, рукоходами, скамьями, брусьями, разметкой для прыжка в длину и мишенью для метания станет для учащихся новым местом для подготовки к выполнению нормативов комплекса «Готов к труду и обороне». Здесь же центры тестирования смогут проводить официальные испытания ГТО.

Объект возведен на средства федерального бюджета в рамках реализации госпрограммы «Спорт России». Всего в 2026 году в Самарской области построены 8 таких спортсооружений.

Для жителей Чапаевска площадка расширяет возможности заниматься физкультурой и спортом в шаговой доступности.