Открылась регистрация на Международную олимпиаду по русскому языку к 225-летию Владимира Даля

Владимира Даля и 35‑летию Содружества Независимых Государств. Образовательное событие станет площадкой для поддержки интереса к русскому языку и культуре и позволит выявить талантливых школьников, искренне увлеченных богатством русской речи. РГПУ им. А. И. Герцена является партнером мероприятия.

В олимпиаде могут участвовать учащиеся 7–9-х классов из стран СНГ. Олимпиада проводится по двум направлениям: «Русский как иностранный» — для школьников, изучающих русский язык как иностранный; «Русский — язык обучения» — для тех, у кого русский язык является родным или основным языком обучения.

Регистрация на первый отборочный этап открыта по 18 октября. Участникам предложено выполнить тестовые задания, связанные с жизнью и творчеством Владимира Даля. Заключительный этап пройдет 21‒23 октября: на него пригласят школьников, которые наберут наибольшее количество баллов по итогам первого тура в каждой стране. Им предстоит написать творческое эссе.

По результатам заключительного этапа 25 финалистов будут приглашены в Москву для участия в культурной и образовательной программе, которая состоится с 21 по 24 ноября. Кульминацией проекта станет церемония награждения, которая пройдет 22 ноября, в день рождения Владимира Ивановича Даля.