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Самарская область вошла в число регионов с самыми высокими темпами роста локальных поездок

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Самарская область вошла в число регионов с самыми высокими темпами роста локальных поездок

За первые семь месяцев этого года Самарская область вошла в число субъектов России с самыми высокими темпами роста локальных поездок. Домашний туризм выходит на первый план, сообщает министерство туризма Самарской области со ссылкой на данные Росстата.

«Особую роль в этом процессе играет развитие муниципальных образований. Малые города и сельские территории становятся настоящими центрами притяжения, где сохраняются уникальные традиции ремесла и создается неповторимый колорит нашей земли. Отдых в районах позволяет туристам погрузиться в аутентичную атмосферу и получить совершенно новые впечатления», — отмечают в министерстве.

В ведомстве также сообщают, что внутренний туризм становится более семейным, осознанным и частым. Развитие инфраструктуры в регионе позволяет сделать путешествия комфортными и доступными для всех категорий гостей, пишет Коммерсантъ-Волга.

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