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В Самаре 98,5% соцучреждений готовы к отопительному сезону

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В Самаре 98,5% соцучреждений готовы к отопительному сезону

В Самаре 98,5% социальных учреждений готовы к отопительному сезону. Оставшимся нужно завершить в основном документационную работу. 

ГЖИ Самарской области проверяет паспорта готовности многоквартирных домов. В этом году на особом контроле установка терморегуляторов.

Отопительный сезон начнется не ранее 1 октября с учетом долгосрочного прогноза. Сначала тепло придет в школы, детсады, учреждения здравоохранения, культуры, спорта и допобразования, затем стартует поэтапный запуск в жилые дома.

Основные замечания к УК и ТСЖ касаются наладки, промывки, опрессовки и отсутствия узлов учёта тепла. Руководитель Центрального управления жилищного надзора ГЖИ Вячеслав Тихонов пояснил, что терморегуляторы нужны прежде всего для безопасности: они не допускают превышения температуры теплоносителя выше 75 градусов.

До 1 ноября Ростехнадзор примет решение о выдаче паспортов готовности теплоснабжающим и теплосетевым организациям — при условии фактической готовности и устранения замечаний, пишет Самара-МК.

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