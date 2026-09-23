35% компаний в Самаре сталкивались со случаями «тихого увольнения»

В опросе SuperJob приняли участие представители компаний и экономически активные жители Самары.



О случаях, когда сотрудники ограничиваются обязанностями из трудового договора и не берут на себя ничего сверх этого, сообщили 35% компаний. 56% работодателей указали, что не сталкивались с «тихим увольнением».



Реакция организаций на «тихое увольнение» чаще всего остается конструктивной: 71% пытаются поговорить с сотрудником и понять причины. 32% компаний в подобной ситуации более четко прописывают должностные обязанности. Предложить более интересные задачи или другую позицию готовы 29% работодателей. Каждая четвертая компания (25%) прекращает выплачивать премии и бонусы, 12% прибегают к увольнению или сокращению, 2% отменяют оплату обучения.



С точки зрения экономически активных горожан, две главные причины «тихого увольнения» — эмоциональное истощение и отсутствие карьерных перспектив. На усталость, выгорание и ощущение «все надоело» указали 53% опрошенных, на неясную картину карьерного роста — 52%.



17% респондентов считают, что сотрудники, отказываясь от сверхурочных и посещения совещаний, намекают на повышение зарплаты или премию. 10% винят руководство и плохо выстроенные бизнес-процессы. 8% участников опроса полагают, что работники уверены в быстром получении нового офера. 5% говорят, что причиной может быть вторая работа.



Женщины чаще мужчин объясняют такое поведение выгоранием (58 и 49% соответственно). Молодежь до 35 лет называет усталость и отсутствие перспектив чаще чем те, кто старше.



Опрошенные с высшим образованием немного чаще указывают на выгорание в качестве главной причины «тихого увольнения» (58% против 51% у имеющих среднее профессиональное образование). Чем выше доход, тем реже респонденты отмечают усталость как основной повод для подобного поведения: среди респондентов с зарплатой до 100 тысяч рублей такого мнения придерживаются 61%, а среди зарабатывающих от 150 тысяч — только 50%. При этом горожане, получающие больше 100 тысяч рублей, за «тихим увольнением» заметно чаще видят плохо выстроенные рабочие процессы (14%), чем те, кто зарабатывает меньше (6%).



Время проведения: 10 августа — 15 сентября 2026 года