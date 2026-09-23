У должника по алиментам в Самаре арестовали «ГАЗель»

Житель г. Самары уклонялся от уплаты алиментов в пользу 4-х своих несовершеннолетних детей. Накопленная за это время задолженность превысила 1 миллион рублей. Сотрудниками Службы было установлено, что должник является владельцем грузового автомобиля «ГАЗель», но скрывает его от судебных приставов, во избежания ареста.

В ходе разыскных мероприятий сотрудниками отделения исполнительного розыска было установлено, где именно должник паркует свое транспортное средство. Выехав на место, судебные приставы составили в отношении грузового автомобиля акт описи и ареста и передали его специализированной организации на ответственное хранение.

Теперь отцу 4 детей придется вспомнить о своих финансовых обязательствах перед детьми и погасить задолженность. Если же он этого не сделает в ближайшее время, то арестованное транспортное средство будет отправлено на торги и реализовано в счет погашения задолженности по алиментам.