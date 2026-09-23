«Жизнь в движении»: «серебряные» добровольцы встретятся на спартакиаде в Самаре

25 сентября 2026 года в Окружном доме офицеров состоится большое спортивное событие для представителей старшего поколения Самарской области - областная Спартакиада по настольным спортивным играм «Жизнь в движении».

Цель Спартакиады - популяризация физической активности среди людей «серебряного» возраста. Программа дня включает тренировочную часть, где участники смогут познакомиться со всеми видами игр, а также соревновательный блок с церемонией открытия и награждением победителей.

В соревнованиях примут участие команды из Приволжского, Шигонского, Безенчукского, Большеглушицкого, Кинель-Черкасского и Елховского муниципальных районов, а также городских округов Кинель, Тольятти, Чапаевск, Нефтегорск, Отрадный, Октябрьск и Новокуйбышевск. Спортивная программа представлена пятью видами настольных спортивных игр: шаффлборд, джакколо, корнхолл, дартс и кульбуто. Состязания пройдут в командном зачёте, а также будут определены победители в индивидуальном первенстве. Обладатели призовых мест получат награды и памятную символику.

Спартакиада по настольным спортивным играм «Жизнь в движении» проводится Самарской региональной молодёжной общественной организацией «Центр социальных проектов» - Добро.Центром «Молоды душой» Самарской области в рамках реализации проекта «Серебряный актив Самарской области» при поддержке Правительства Самарской области.

Приглашаем представителей СМИ посетить Спартакиаду 25 сентября 2026 года к 10:30.

Место проведения: г. Самара, ул. Шостаковича, д. 7, Добро.Центр «Молоды душой» Самарской области (Дом офицеров Самарского гарнизона имени К.Е. Ворошилова).

Фото предоставлены СРМОО «Центр социальных проектов»