22 сентября на территории Самарской области зарегистрировано 10 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 12 человек, 1 погиб.

В Железнодорожном районе областного центра пострадал пешеход. 22.09.2026 в 10:40 34-летний мужчина-водитель, управляя автомобилем УАЗ, двигался в районе д. 50 по ул. Партизанской, допустил наезд на 76-летнего мужчину-пешехода, который в нарушение требований пересекал проезжую часть ул. Партизанской, в неустановленном для перехода месте, в зоне видимости пешеходного перехода, справа налево по ходу движения транспортного средства. Пешеходу назначено стационарное лечение.