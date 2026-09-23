Пассажиров хотят обязать оплачивать внедрение отечественных самолетов

В России рассматривают идею нового сбора с авиапассажиров. Средства пойдут на поддержку лизинга и эксплуатации новых отечественных самолетов. Об этом сообщили журналисты.

«Минтранс, Минпромторг и „Ростех“ обсуждают введение нового сбора с пассажиров на поддержку лизинга и эксплуатации новых российских самолетов», — передает «Коммерсант». Размер платежа пока не определен, но для внутренних рейсов он может составить до 500 рублей, а для международных — до 1 тысячи рублей с билета. Однако есть и другой вариант: 700 рублей и 2 тысячи рублей соответственно.

Исходя из данных о пассажиропотоке российских авиакомпаний за 2025 год (81,45 млн человек на внутренних рейсах и 27,4 млн человек на международных), годовые поступления от сбора могут составить от 68,12 до 84,41 млрд рублей — в зависимости от того, какой будет установлен размер платежа.