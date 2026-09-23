Более 4600 гостей в Самаре с размахом прошел Большой просветительский фестиваль «Россия — Моя история. РЮРИКОВИЧИ»

Масштабный культурно-образовательный проект, приуроченный к 440-летию Самары, собрал 4605 гостей, став одним из самых ярких и посещаемых мероприятий прошедших выходных.

Организаторам удалось собрать участников самых разных поколений: самому младшему не исполнилось еще 1 года, а самому взрослому — 83 года!. Это доказывает, что история России интересна и доступна людям любого возраста.

Фестиваль, длившийся 19 сентября с 11:00 до 19:00 (и некоторые семьи провели в парке весь день!), подтвердил статус главной просветительской площадки региона: вход на все мероприятия был свободным, а программа - насыщенной и разноплановой:

Организаторы подготовили для гостей 20 интерактивных площадок.

Театр "Петрушки" от Фольклорно-этнографический ансамбль "Традиция"

15 экскурсий от профессионалов парка

2 концерта: TARAXACUM и Волга-Фолк Бэнд ;

Лекция об эпохе Рюриковичей о.Сергея Крейдича;

Кинопоказ фильма "Рюриковичи";

Показательные выступления от Самарской областной федерации «Спортивное метание ножа».

На протяжении всего дня работали выставка от Музея - Клуба "Железный век" и историческая фотозона от Культурного центра Культурного Центра «Светлица» , где каждый мог сделать памятные снимки.

Фестиваль стал настоящим праздником для самарцев и гостей города. Интерактивный формат позволил истории ожить, а широкий возрастной диапазон гостей лучшее подтверждение того, что наше наследие интересно каждому!