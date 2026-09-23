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В Тольятти производитель бетонных изделий для строительства подвел итоги пилотного проекта по повышению производительности труда

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Производитель бетонных изделий для строительства подвел итоги пилотного проекта по повышению производительности труда

ООО «Завод КПД» завершило этап диагностики в рамках федерального проекта «Производительность труда». Он входит в национальный проект «Эффективная и конкурентная экономика». Совместно с экспертами Регионального центра компетенций в сфере производительности труда Самарской области (РЦК) на предприятии проанализировали производственные процессы и составили план изменений.

Завод работает в Тольятти более 20 лет. Это один из крупнейших производителей железобетонных изделий в Самарской области. Предприятие выпускает более 1000 видов продукции: плиты перекрытий, стеновые панели, фундаментные блоки, сваи, колонны, балки. Производственная мощность — 45 тысяч кубометров в год.

Для пилотного проекта выбран поток «Производство изделий из бетона для использования в строительстве». Он охватывает арматурный цех, формовочное производство, бетоносмесительный участок, службу контроля качества и склад готовой продукции. В ходе диагностики выявлен ряд проблем. Несвоевременная разгрузка самоходной телеги, ручная обвязка пенопластовых заглушек проволокой и малый объем мешалки БСУ негативно влияли на производственный процесс.

С целью улучшения производства произведена замена пенопластовых заглушек на резино-магнитные. Они фиксируются на закладной детали магнитом и исключают ручную обвязку. Произведена модернизация бетономешалки с увеличением объема замеса и синхронизация цикла БСУ и формовки. Все это способствовало увеличению выработки на эталонном участке на 20%.

Помощь предприятию в улучшении процессов оказывают эксперты Регионального центра компетенций в сфере производительности труда Самарской области. Они помогают выявлять потери, обучать рабочую группу и сопровождать внедрение изменений на всех этапах.

«Участие в проекте — это возможность посмотреть на свои процессы со стороны. Эксперты РЦК помогают увидеть то, что в ежедневной рутине перестаешь замечать. Уже сейчас понятно: резервы есть, и они серьезные. Будем внедрять изменения и тиражировать опыт на другие участки», - рассказал директор ООО «Завод КПД» Роман Пожидаев.

Врио министра промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков отметил значимость проекта для региона: «Федеральный проект «Производительность труда» помогает предприятию без капитальных затрат находить внутренние резервы. Это вклад в доступность жилья для жителей Самарской области. Сегодня в регионе уже 235 компаний из самых разных отраслей внедряют бережливые технологии. Совокупный экономический эффект от участия в проекте превысил 4 миллиарда рублей. Мы видим, что бизнес готов меняться, и готовы поддерживать эту работу дальше».

Губернатор Вячеслав Федорищев неоднократно подчеркивал, что повышение производительности труда — одна из ключевых задач развития реального сектора экономики.

Следующий этап — внедрение успешных практик на остальные участки производства.

Фото – Минпромторг СО

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