В ДТП в Сызрани пострадал ребенок

По предварительным данным, 22 сентября в 08:21 водитель 1971 года рождения, управляя маршрутным автобусом Peugeot, двигался по улице Монастырской без пассажиров. В пути следования не выбрал необходимый боковой интервал, обеспечивающий безопасность движения, и допустил столкновение с автомобилем Kia Cerato, под управлением водителя 1998 года рождения, движущимся в попутном направлении. После столкновения легковой автомобиль по инерции продолжил движение и наехал на опору ЛЭП.

На месте дорожно-транспортного происшествия телесные повреждения получил пассажир Kia - ребенок 2021 года рождения.

В настоящее время сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.