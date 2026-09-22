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В Самарской области сорван ремонт детсада

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В Самарской области сорван ремонт детсада

Подрядчик нарушил срок ремонта детского сада «Светлячок» в поселке Алексеевка. Работы должны были быть выполнены к 30 июля 2026 года. Но из‑за того, что верхний слой покрытия не был уложен вовремя, во время дождей произошла протечка: вода залила помещения на втором этаже. Об этом сообщили региональные представители ОНФ во вторник, 22 сентября.

Родители воспитанников пожаловались на ситуацию в Народный фронт. Общественники выехали на место с прокуратурой, администрацией и подрядчиком и выяснили, что кровля готова примерно на 80 %. Представители ОНФ потребовали от подрядчика завершить все работы. Он пообещал закончить ремонт до 15 октября

Сейчас пострадавшие группы детсада активно просушивают. В связи с этим подрядчик пообещал восстановить поврежденные помещения, провести обработку от плесени и частично заменить линолеум.

Также оказалось, что в детсаду не работает система вентиляции. Сейчас администрация Кинеля и общественники добиваются, чтобы работы выполнили, пишет СитиТрафик

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