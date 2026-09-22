Самара стала победителем XIII Всероссийского фестиваля-конкурса «Диво России»

Проект «Туристическая карта-квест» от Департамента туризма, предпринимательства и торговли администрации города занял 1 место в номинации «Сувенир квест».

Интерактивная карта помогает жителям и гостям Самары знакомиться с достопримечательностями, ресторанами, парками, смотровыми площадками и другими туристическими объектами.

Карта интегрирована в квест «Путешествие по Лунному следу», посвященный арт-объектам «Шлетуны». Участникам предстоит найти 10 локаций с фигурами мифических героев.

Также на фестивале представили концепцию гастрономического фестиваля «Самара со вкусом», который впервые прошел в городе в 2025 году и объединил более 50 участников.

Отметим, что в 2026 году фестиваль-конкурс «Диво России» объединил четыре направления: «Туристические видео», «Туристические бренды», «Креативный туризм и инновации», «Народные художественные промыслы, ремесла и сувениры».