Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самарской области обсудили новые меры поддержки молодых ученых и обновили состав профильного Совета
В Самарской области обсудили новые меры поддержки молодых ученых и обновили состав профильного Совета
В ДТП в Сызрани пострадал ребенок
В ДТП в Сызрани пострадал ребенок
Студентка из Самарской области стала серебряным призером Чемпионата высоких технологий
Студентка из Самарской области стала серебряным призером Чемпионата высоких технологий
Федеральный телеканал извинился перед «Крыльями Советов» за слова Дмитрия Губерниева
Федеральный телеканал извинился перед «Крыльями Советов» за слова Дмитрия Губерниева
Малые технологические компании привлекли 448 миллионов рублей льготных средств на развитие
Малые технологические компании привлекли 448 миллионов рублей льготных средств на развитие
Самара стала победителем XIII Всероссийского фестиваля-конкурса «Диво России»
Самара стала победителем XIII Всероссийского фестиваля-конкурса «Диво России»
Судья, снявшая Михаила Матвеева с выборов в Госдуму попросила об отставке
Судья, снявшая Михаила Матвеева с выборов в Госдуму попросила об отставке
Специалисты «Т Плюс» завершили перекладку квартальных тепловых сетей в 14 микрорайоне областной столицы
Специалисты «Т Плюс» завершили перекладку квартальных тепловых сетей в 14 микрорайоне областной столицы
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 84.07
-0.03
EUR 96.59
0.22
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре 3 октября состоится второй благотворительный инклюзивный показ «Мода без границ»
Воспитанники соцучреждений Самарской области принимают участие в окружном фестивале одаренных детей «Вернуть детство»
«Одна земля, одна судьба, одна сила»: в губернии отметили День дружбы народов
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Студентка из Самарской области стала серебряным призером Чемпионата высоких технологий

274
Студентка из Самарской области стала серебряным призером Чемпионата высоких технологий

 

В Великом Новгороде подвели итоги финала чемпионата высоких технологий. Студентка Тольяттинского индустриально-педагогического колледжа Ангелина Терехина стала серебряным призером чемпионата. Ангелина представляла регион вместе с экспертом-наставником Юлией Савельевой. Всего в Чемпионате приняли участие свыше 15 тысяч человек из России и 30 дружественных стран. Среди них – конкурсанты – студенты колледжей России и иностранных государств, молодые специалисты и их эксперты-наставники, спикеры деловой программы, представители предприятий-партнеров, школьники – участники профориентационной зоны.

«Самым сложным оказался модуль, связанный с экспресс-аудитом нарушений в мультимодальной цепочке поставок в условиях жесткого лимита времени. Эксперты смоделировали кризисную ситуацию: произошел сбой на стыке железнодорожного и автомобильного этапов перевозки, возник риск порчи груза и срыва контрактных сроков. Нужно было за считанные минуты выявить проблемное место, пересчитать временные окна, составить корректирующий акт качества и разработать альтернативный маршрут. Справиться помогло хладнокровие и четкий алгоритм, который мы отрабатывали на тренировках с наставником: не паниковать, разбить задачу на мелкие подпункты и методично закрывать один блок за другим, проверяя себя по нормативным чек-листам», - поделилась студентка.

Ангелина Терехина также отметила, что в дальнейшем планирует работать по специальности: «Сейчас логистика в России активно развивается, появляются беспилотные технологии, цифровые сервисы управления цепями поставок, и такие специалисты крайне востребованы крупными предприятиями региона».

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев отмечал, что такие состязания, как чемпионат «Профессионалы», «дают ребятам   возможность попробовать себя в профессии, развивать свои таланты,   получать новые знания. А работодатели не только участвуют в оценке, но и приглашают призеров на стажировки и предлагают трудоустройство».

Юлия Савельева, эксперт-наставник Анастасии Терехиной уверена, что Чемпионатное движение «Профессионалы» - это мощнейший катализатор личностного роста. «За один сезон интенсивной подготовки студент проживает опыт, на который в обычных условиях уходят 3–4 года работы на производстве. За время подготовки наша конкурсантка приобрела множество полезных навыков. Во-первых, навык системного аудита качества транспортных потоков и мгновенного нахождения сбоев в цепях поставок. Во-вторых, свободное владение отраслевыми цифровыми системами, нормативной базой и регламентами безопасности. В-третьих — и это ключевое — стрессоустойчивость, способность управлять рисками и оперативно принимать управленческие решения в условиях неопределенности. Для наставника серебро финала чемпионата — это высшая профессиональная награда и ни с чем не сравнимое педагогическое счастье. Видеть слезы радости на глазах своего студента на пьедестале — ради таких моментов стоит жить и работать!» - рассказала Юлия Савельева.

Победителей и призеров финала чемпионата поздравил Заместитель Председателя Правительства Дмитрий Чернышенко.

«Чемпионат высоких технологий – это площадка, где рождаются передовые решения для экономики будущего, а молодежь доказывает готовность внести свой вклад в достижение Россией технологического лидерства. Такую цель поставил перед страной Президент Владимир Владимирович Путин. По итогам соревнований 20 студентов колледжей и техникумов стали победителями в основной категории, еще 40 – призерами. Всего в основном, индивидуальном и международном зачете участники получили 125 медалей. Поздравляю ребят и их наставников! Никогда не бойтесь сложных задач, верьте в свои силы и смело воплощайте задуманное в жизнь», – сказал Дмитрий Чернышенко.

Глава Минпросвещения Сергей Кравцов поблагодарил экспертов-наставников, которые дают путевку в жизнь новым поколениям профессионалов, и выразил признательность компаниям-партнерам за их вклад в развитие движения «Профессионалы» и всей системы среднего профессионального образования.

«В этом году мы проводим соревнования вместе с Министерством транспорта по 20 перспективным специальностям, которые активно развиваются в транспортной сфере. Сегодня предприятиям нужны такие целеустремленные ребята, как вы. Поздравляю финалистов, победителей, а также ваших наставников. Вы – те, за кем будущее транспортной отрасли», – отметил Сергей Кравцов.

Инновационные компетенции чемпионата высоких технологий в этом году направлены на развитие транспортной отрасли и отвечают задачам реализации национальных проектов «Промышленное обеспечение транспортной мобильности», «Эффективная транспортная система», «Инфраструктура для жизни».

Всероссийское чемпионатное движение по профессиональному мастерству «Профессионалы» включает в себя чемпионат «Профессионалы» и чемпионат высоких технологий. Оно направлено на выявление и поддержку талантливой молодежи, укрепление кадрового потенциала и обеспечение технологического суверенитета России. Организатор – Минпросвещения, федеральный оператор – Институт развития профессионального образования.

Соревнования проводятся в рамках федерального проекта «Профессионалитет» национального проекта «Молодежь и дети».

Фото: министерство образования Самарской области

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Что делать, если подросток попал под влияение преступников
В центре внимания
В Самаре пока не откроют улицу Николая Панова
22 сентября 2026  17:57
В Самаре пока не откроют улицу Николая Панова
368
Уходит в отставку глава Кировского района Игорь Рудаков
22 сентября 2026  16:43
Уходит в отставку глава Кировского района Игорь Рудаков
479
24 сентября Ботанический сад и оранжерея Самарского университета им. Королёва ждут посетителей
22 сентября 2026  15:10
24 сентября Ботанический сад и оранжерея Самарского университета им. Королёва ждут посетителей
346
В Самарской области из-за атаки БПЛА погиб человек
22 сентября 2026  10:58
В Самарской области из-за атаки БПЛА погиб человек
639
В Самарской области подвели предварительные итоги выборов депутатов
22 сентября 2026  10:45
В Самарской области подвели предварительные итоги выборов депутатов
619
Весь список