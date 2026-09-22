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Малые технологические компании привлекли 448 миллионов рублей льготных средств на развитие

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Малые технологические компании привлекли 448 миллионов рублей льготных средств на развитие

Самарская область входит в топ-10 регионов России по объему льготного финансирования, привлеченного малыми технологическими компаниями (МТК). С начала 2026 года региональные МТК привлекли 448 млн рублей, благодаря инструментам Национальной гарантийной системы. Об этом сообщает Минэкономразвития региона со ссылкой на данные Корпорации МСП. Средства направлены на реализацию проектов в сфере обрабатывающего производства, научно-технической деятельности, а также в ИТ-секторе.

Сегодня в Самарской области зарегистрировано 146 МТК. Суммарная выручка этих предприятий за 2025 год составила 34 млрд рублей.

Региональные МТК активно участвуют в закупках крупных государственных и корпоративных заказчиков. За первое полугодие 2026 года общий объем заключенных контрактов с участием МТК-поставщиков превысил 1,55 млрд рублей. Основной спрос со стороны крупнейших заказчиков приходится на программные продукты, компьютерное оборудование, машины, транспортные средства и ИТ-услуги. 90% всех МТК-поставщиков в регионе являются представителями малого и среднего предпринимательства. Среди ключевых потребителей их продукции – крупнейшие банки, а также компании атомной, авиационной и нефтегазовой отраслей.

«Малые технологические компании становятся важным звеном в цепочках поставок для крупной промышленности. Мы видим устойчивый рост их числа в регионе, их активность и динамичный рост. Поддержка МТК, которая действует на уровне региона и на уровне федерального центра, позволяет им быстрее воплощать в жизнь свои планы, выходить на новые рынки, участвовать в процессах импортозамещения и предлагать конкурентоспособные решения для реального сектора экономики», – отметил заместитель председателя Правительства Самарской области – министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.

В регионе продолжается работа по совершенствованию механизмов поддержки малых технологических компаний. Это включает содействие в получении льготного финансирования, гарантийную поддержку и помощь в выходе на рынки крупных заказчиков. Работа ведется в рамках реализации национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика», который направлен на поддержку предпринимательской инициативы и технологического развития.

Фото – Минэкономразвития Самарской области.

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