В Самарской области обсуждают увеличение размера минимального взноса за капремонт с 2027 года. Последний раз он менялся в 2026 году. На текущий момент жители «хрущевок» платят 11,93 руб. за кв. м, жители домов выше 6 этажей - 13,73 руб. за кв м. Объясняя предыдущий рост размера взноса, ссылались на методические рекомендации минстроя РФ, а также на инфляцию.

В 2027 году предлагается увеличить размер платы до 13,12 руб. за кв. м для многоквартирных домов до 5 этажей включительно и до 15,10 руб. за кв. м – для МКД до 6 этажей и выше, включая переменную этажность.

С 21 сентября по 5 октября 2026 года этот документ проходит оценку регулирующего воздействия.

Если нормативно-правовой акт примут, то он вступит в силу с 1 января 2027 года, пишет СитиТраффик.